В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом

БАРНАУЛ, 14 июн - РИА Новости. Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае , количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

"Зарегистрирован 1 смертельный случай от коронавируса. За весь период скончались 40 взрослых, в том числе 22 случая от COVID-19, 16 - иные причины смерти, 2 случая продолжают находиться на экспертизе", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 69 новых инфицированных. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2795 человек, в том числе 292 детей.

Тяжелобольных пациентов в Алтайском крае - 42, на аппарате ИВЛ – 14. За прошедшие сутки выздоровели 129 человек (119 взрослых, 10 детей).