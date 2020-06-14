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В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом
2020-06-14T09:33
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, алтайский край

В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом

09:33 14.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
БАРНАУЛ, 14 июн - РИА Новости. Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Зарегистрирован 1 смертельный случай от коронавируса. За весь период скончались 40 взрослых, в том числе 22 случая от COVID-19, 16 - иные причины смерти, 2 случая продолжают находиться на экспертизе", - говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 69 новых инфицированных. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2795 человек, в том числе 292 детей.
"Среди (новых – ред.) заболевших: Барнаул – 34 человека, Новоалтайск – 7, Рубцовск - 7, Целинный район – 4, Благовещенский район – 3, Бийск – 2, Курьинский район – 2, Славгород – 2, Алейск, Заринск, Калманский район, Кулундинский район, Смоленский район, Советский район, Тюменцевский район, Чарышский район – по одному", - уточнили в оперштабе.
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Тяжелобольных пациентов в Алтайском крае - 42, на аппарате ИВЛ – 14. За прошедшие сутки выздоровели 129 человек (119 взрослых, 10 детей).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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