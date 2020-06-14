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В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек
2020-06-14T09:32
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
чеченская республика (чечня)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наурский район
терек
происшествия
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня), министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наурский район, терек, происшествия

В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек

09:32 14.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 14 июн – РИА Новости. Спасатели нашли унесенное рекой тело одного из двух мальчиков, пропавших несколько дней назад у реки Терек в Наурском районе Чечни, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Ранее сообщалось, что двое мальчиков 10 и 11 лет пропали 11 июня у реки Терек на окраине станицы Калиновская. Поиски детей начались сразу же с привлечением значительных сил спасателей и волонтеров и ведутся круглосуточно.
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"Погибший найден в 11,5 километра от места ЧП в селе Левобережное. Тело ребенка увидели сотрудники МЧС с круглосуточного наблюдательного пункта на мосту", - говорится в сообщении.
Спасатели извлекли тело из воды и передали родственникам. Поиски второго ребенка продолжаются.
В ведомстве подчеркнули, что привлечена группировка в составе 415 человек, в числе которых сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, других министерств и ведомств республики, а также волонтеры. Задействовано 10 плавательных средств. На месте происшествия развернут оперативный штаб, работу которого координирует руководство Главного управления МЧС по Чечне.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Чеченская республика (Чечня)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наурский районТерекПроисшествия
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