В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек

ГРОЗНЫЙ, 14 июн – РИА Новости. Спасатели нашли унесенное рекой тело одного из двух мальчиков, пропавших несколько дней назад у реки Терек в Наурском районе Чечни, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Ранее сообщалось, что двое мальчиков 10 и 11 лет пропали 11 июня у реки Терек на окраине станицы Калиновская. Поиски детей начались сразу же с привлечением значительных сил спасателей и волонтеров и ведутся круглосуточно.
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"Погибший найден в 11,5 километра от места ЧП в селе Левобережное. Тело ребенка увидели сотрудники МЧС с круглосуточного наблюдательного пункта на мосту", - говорится в сообщении.
Спасатели извлекли тело из воды и передали родственникам. Поиски второго ребенка продолжаются.
В ведомстве подчеркнули, что привлечена группировка в составе 415 человек, в числе которых сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, других министерств и ведомств республики, а также волонтеры. Задействовано 10 плавательных средств. На месте происшествия развернут оперативный штаб, работу которого координирует руководство Главного управления МЧС по Чечне.
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