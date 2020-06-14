https://ria.ru/20200614/1572901637.html
В России отменили "банковский роуминг"
2020-06-14T09:24
2020-06-14T10:00
россия
владимир гутенев
дмитрий медведев
сбербанк россии
владимир путин
экономика
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Юра Титов
Сбербанк у нас самый хитро-попый особенно его "Тормыз-менеджер.
43
Василий Апостолиди
Вроде Крым в РФ, а компании из РФ нету. Это показывает слабость экономики РФ и зависимость от США.
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россия
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россия, владимир гутенев, дмитрий медведев, сбербанк россии, владимир путин, экономика
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россиянам больше не придется платить комиссию при межрегиональных переводах внутри одного банка.
Вопрос об отмене "банковского роуминга" в октябре поднимал бывший премьер Дмитрий Медведев
.
"Недопустимы"
Он отмечал, что кредитные организации порой стремятся получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой финансовой нагрузки не влекут.
"Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", — заявлял он.
В Госдуме
отмечали, что изменения в законодательстве должны помочь развитию безналичных платежей, обеспечить свободу перемещения денег на финансовом рынке и мотивировать банки оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев
в разговоре с RT заявлял, что этот шаг давно назрел.
"Я думаю, что этот шаг нужно было сделать гораздо раньше, считаю, что очень часто банки пользуются неким доминирующим положением и негласными монопольными договорённостями", — сказал он.
В пояснительной записке к законопроекту приводились выводы из совместного исследования ФАС
, Минфина
и Центробанка. В частности, ведомства заявили, что при межрегиональных переводах банк не создаёт добавленной стоимости и не оказывает потребителю какой-либо дополнительной услуги.
Президент России Владимир Путин
подписал соответствующий закон в середине декабря.
Сбербанк
В значительной мере отмена "банковского роуминга" коснулась Сбербанка. В связи с этим он ввел ряд изменений в свою работу.
Так, теперь клиенты смогут в месяц бесплатно переводить внутри банка до 50 тысяч рублей. Для тех, кто превышает установленный лимит, банк ввел систему подписки. При отсутствии таковой будет взиматься комиссия в размере одного процента, но не более тысячи рублей.
В Сбербанке, в свою очередь, заявили, что межрегиональные переводы станут бесплатными для почти 90% клиентов.