Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200614/1572901637.html
В России отменили "банковский роуминг"
2020-06-14T10:00
россия
владимир гутенев
дмитрий медведев
сбербанк россии
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156166/33/1561663304_0:178:3012:1872_1200x0_80_0_0_c5d9fca532379e52a6c6bdca24e6b42b.jpg
https://ria.ru/20200530/1572208084.html
https://ria.ru/20200530/1572207729.html
Сбербанк у нас самый хитро-попый особенно его "Тормыз-менеджер.
43
Вроде Крым в РФ, а компании из РФ нету. Это показывает слабость экономики РФ и зависимость от США.
36
29
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572901637.html?chat_room_id=1572901637
Новости
ru-RU
68621
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156166/33/1561663304_0:178:3012:1872_1200x0_80_0_0_c5d9fca532379e52a6c6bdca24e6b42b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156166/33/1561663304_141:0:2872:2048_1200x0_80_0_0_d28e4e2db8d28377b8529ff0a98185a0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156166/33/1561663304_482:0:2530:2048_1200x0_80_0_0_ef8a6a927ba5d8cd2c503475fd694050.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир гутенев, дмитрий медведев, сбербанк россии, владимир путин, экономика

В России отменили "банковский роуминг"

09:24 14.06.2020 (обновлено: 10:00 14.06.2020)
68621
© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россиянам больше не придется платить комиссию при межрегиональных переводах внутри одного банка.
Вопрос об отмене "банковского роуминга" в октябре поднимал бывший премьер Дмитрий Медведев.

"Недопустимы"

Он отмечал, что кредитные организации порой стремятся получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой финансовой нагрузки не влекут.
"Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", — заявлял он.
Мужчина держит в руках смартфоны
30 мая, 05:14
Эксперты рассказали, как СМС-мошенники воруют деньги у россиян
В Госдуме отмечали, что изменения в законодательстве должны помочь развитию безналичных платежей, обеспечить свободу перемещения денег на финансовом рынке и мотивировать банки оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев в разговоре с RT заявлял, что этот шаг давно назрел.
"Я думаю, что этот шаг нужно было сделать гораздо раньше, считаю, что очень часто банки пользуются неким доминирующим положением и негласными монопольными договорённостями", — сказал он.
В пояснительной записке к законопроекту приводились выводы из совместного исследования ФАС, Минфина и Центробанка. В частности, ведомства заявили, что при межрегиональных переводах банк не создаёт добавленной стоимости и не оказывает потребителю какой-либо дополнительной услуги.
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в середине декабря.
Девушка со смартфоном и банковской картой
30 мая, 04:21
Исследование показало, как россияне пользуются мобильным банком

Сбербанк

В значительной мере отмена "банковского роуминга" коснулась Сбербанка. В связи с этим он ввел ряд изменений в свою работу.
Так, теперь клиенты смогут в месяц бесплатно переводить внутри банка до 50 тысяч рублей. Для тех, кто превышает установленный лимит, банк ввел систему подписки. При отсутствии таковой будет взиматься комиссия в размере одного процента, но не более тысячи рублей.
В Сбербанке, в свою очередь, заявили, что межрегиональные переводы станут бесплатными для почти 90% клиентов.
1391423249
Обсудить 29
РоссияВладимир ГутеневДмитрий МедведевСбербанк РоссииВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Сбербанк у нас самый хитро-попый особенно его "Тормыз-менеджер.
14 июня, 09:45
Юра Титов
3361003
Вроде Крым в РФ, а компании из РФ нету. Это показывает слабость экономики РФ и зависимость от США.
14 июня, 10:02
Василий Апостолиди
21100014
Рекомендуем
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России на Новом Арбате в Москве
Путин отреагировал на критику поправок к Конституции
Председатель комитета Государственной думы России по обороне Владимир Шаманов
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Побережье острова Итуруп
Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Путин впервые прокомментировал события в США
Певец Филипп Киркоров
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев усомнился, что Ефремов не нарушил закон, записывая обращение
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Путин допустил создание в России средств борьбы с гиперзвуковым оружием
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений Достойный партнер-2018 под эгидой НАТО в Грузии
Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Бубушка с внучкой гуляет по городу
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния