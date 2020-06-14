В России отменили "банковский роуминг"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россиянам больше не придется платить комиссию при межрегиональных переводах внутри одного банка.

Вопрос об отмене "банковского роуминга" в октябре поднимал бывший премьер Дмитрий Медведев

"Недопустимы"

Он отмечал, что кредитные организации порой стремятся получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой финансовой нагрузки не влекут.

"Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", — заявлял он.

Госдуме отмечали, что изменения в законодательстве должны помочь развитию безналичных платежей, обеспечить свободу перемещения денег на финансовом рынке и мотивировать банки оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев в разговоре с RT заявлял, что этот шаг давно назрел.

"Я думаю, что этот шаг нужно было сделать гораздо раньше, считаю, что очень часто банки пользуются неким доминирующим положением и негласными монопольными договорённостями", — сказал он.

В пояснительной записке к законопроекту приводились выводы из совместного исследования ФАС Минфина и Центробанка. В частности, ведомства заявили, что при межрегиональных переводах банк не создаёт добавленной стоимости и не оказывает потребителю какой-либо дополнительной услуги.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в середине декабря.

Сбербанк

В значительной мере отмена "банковского роуминга" коснулась Сбербанка. В связи с этим он ввел ряд изменений в свою работу.

Так, теперь клиенты смогут в месяц бесплатно переводить внутри банка до 50 тысяч рублей. Для тех, кто превышает установленный лимит, банк ввел систему подписки. При отсутствии таковой будет взиматься комиссия в размере одного процента, но не более тысячи рублей.