Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572901561.html
В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19
2020-06-14T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1200x0_80_0_0_60cef15dc8229add74bc0f5e02247785.jpg
https://ria.ru/20200614/1572897927.html
тамбовская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572901561.html?chat_room_id=1572901561
Новости
ru-RU
498
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1200x0_80_0_0_60cef15dc8229add74bc0f5e02247785.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_357:0:3086:2047_1200x0_80_0_0_2f1e05b5d47fb34bd99ff3d7c9cb9d6c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_1039:0:3086:2047_1200x0_80_0_0_a61cbc181b893b1b98a20840f943b7c2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество

В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

09:19 14.06.2020
498
© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости. Двое четырехлетних детей и пациент в возрасте 91 года оказались среди 63 жителей Тамбовской области, у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщила администрация региона.
"Из 63 подтверждённых: 24 мужчины, 35 женщин, 4 детей (девочки 4, 7 лет, мальчики 7, 8 лет). Возраст взрослых от 18 до 91 года. Прибывших из других регионов нет, 63 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Фотоснимок коронавируса
Вчера, 01:22Распространение нового коронавируса
Ученый рассказал, в чем сложность создания вакцины от COVID-19
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3879, из них 1386 - без клинических проявлений.
Выздоровели 1863 пациента, в том числе 908 выписаны из стационара, 955 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 15 человек.
На госпитализации в настоящее время находятся 449 человек, из них диагноз "пневмония" у 385 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 4283 человека, из них с подтвержденным COVID - 1570.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
020100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник
В Тамбовской области умер пятнадцатый пациент с COVID-19
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Филатовской больнице лечатся более 620 пациентов с COVID-19
Медицинский работник
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся почти 200 пациентов с COVID
Машина скорой медицинской помощи
В Воронежской области число случаев COVID-19 достигло 4440
Врачи в госпитале COVID-19
В Москве вылечились от COVID-19 еще 2133 пациента
Медик у машины скорой помощи
В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом
Медик у машины скорой помощи
В Крыму выявили 27 новых случаев COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи
В Тамбовской области коронавирус за сутки нашли у четырех детей
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В России провели более 14,8 миллиона тестов на COVID-19
Пловец в бассейне
Ученый рассказал, где в бассейне можно заразиться коронавирусом
Медики на крыльце красной зоны
В Коми выявили более 180 новых случаев коронавируса
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Британии число жертв коронавируса выросло на 36 человек
Сотрудник МЧС России
В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек
Медицинский работник на территории ФМБА в Химках
В Подмосковье за сутки выписали рекордное число вылечившихся от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния