В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости. Двое четырехлетних детей и пациент в возрасте 91 года оказались среди 63 жителей Двое четырехлетних детей и пациент в возрасте 91 года оказались среди 63 жителей Тамбовской области , у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщила администрация региона.

"Из 63 подтверждённых: 24 мужчины, 35 женщин, 4 детей (девочки 4, 7 лет, мальчики 7, 8 лет). Возраст взрослых от 18 до 91 года. Прибывших из других регионов нет, 63 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3879, из них 1386 - без клинических проявлений.

Выздоровели 1863 пациента, в том числе 908 выписаны из стационара, 955 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 15 человек.

На госпитализации в настоящее время находятся 449 человек, из них диагноз "пневмония" у 385 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 4283 человека, из них с подтвержденным COVID - 1570.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.