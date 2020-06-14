https://ria.ru/20200614/1572901561.html
В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19
2020-06-14T09:19
2020-06-14T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество
ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости.
Двое четырехлетних детей и пациент в возрасте 91 года оказались среди 63 жителей Тамбовской области
, у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщила администрация региона.
"Из 63 подтверждённых: 24 мужчины, 35 женщин, 4 детей (девочки 4, 7 лет, мальчики 7, 8 лет). Возраст взрослых от 18 до 91 года. Прибывших из других регионов нет, 63 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3879, из них 1386 - без клинических проявлений.
Выздоровели 1863 пациента, в том числе 908 выписаны из стационара, 955 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 15 человек.
На госпитализации в настоящее время находятся 449 человек, из них диагноз "пневмония" у 385 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 4283 человека, из них с подтвержденным COVID - 1570.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.