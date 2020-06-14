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На Украине 348 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
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погода, украина, в мире

На Украине 348 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

09:05 14.06.2020
461
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабочий восстанавливает электрические линии
Рабочий восстанавливает электрические линии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочий восстанавливает электрические линии. Архивное фото
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Триста сорок восемь населенных пунктов Украины в девяти областях страны остались без электроэнергии в результате непогоды, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Тернопольская - 83, Хмельницкая - 83, Житомирская - 42, Запорожская - 35 Закарпатская - 31, Киевская - 31, Черновицкая - 22, Кировоградская - 15 и Днепропетровская - 6. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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13 июня, 11:08
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Отмечается, что в результате непогоды произошло падение 32 деревьев, подтоплены 49 жилых домов, 73 двора, 35 приусадебных участков, три подвала, частично повреждены кровли 12 зданий и частично повреждено покрытие автодорог. Предварительно жертв и пострадавших нет.
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