На Украине 348 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

"В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Тернопольская - 83, Хмельницкая - 83, Житомирская - 42, Запорожская - 35 Закарпатская - 31, Киевская - 31, Черновицкая - 22, Кировоградская - 15 и Днепропетровская - 6. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении на сайте ведомства.