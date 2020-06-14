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В Москве вылечились от COVID-19 еще 2133 пациента
2020-06-14T09:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

В Москве вылечились от COVID-19 еще 2133 пациента

09:00 14.06.2020 (обновлено: 09:06 14.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Еще 2133 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 121 тысячу, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2133 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 121 691 человека", - сообщила Ракова.
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По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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