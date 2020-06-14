В Кузбассе задержали мотоциклиста, сбежавшего с места ДТП

Ранее сообщалось, что водитель мотоцикла "Урал" с тремя пассажирами столкнулся с автомобилем и убежал с места аварии, пострадали пять человек. Два пассажира мотоцикла - женщина и шестилетний ребенок - находятся в тяжелом состоянии, третий пассажир, мужчина, в крайне тяжелом. Все они ехали без мотошлемов. Кроме того, за медицинской помощью самостоятельно обратились водитель и пассажир машины.