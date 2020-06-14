https://ria.ru/20200614/1572901077.html
В Кузбассе задержали мотоциклиста, сбежавшего с места ДТП
2020-06-14T08:47
2020-06-14T08:47
гурьевский район
кемеровская область
происшествия
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гурьевский район
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гурьевский район, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 14 июн - РИА Новости.
Полицейские Гурьевского района Кемеровской области
задержали мотоциклиста, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ранее сообщалось, что водитель мотоцикла "Урал" с тремя пассажирами столкнулся с автомобилем и убежал с места аварии, пострадали пять человек. Два пассажира мотоцикла - женщина и шестилетний ребенок - находятся в тяжелом состоянии, третий пассажир, мужчина, в крайне тяжелом. Все они ехали без мотошлемов. Кроме того, за медицинской помощью самостоятельно обратились водитель и пассажир машины.
"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Гурьевскому району задержали предполагаемого виновника автоаварии. Ранее неоднократно судимый, в том числе за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 28-летний житель Салаира скрывался у родственников", – говорится в сообщении ведомства.
Следователем ОМВД по Гурьевскому району возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Согласно санкциям статьи, максимальная мера наказания составляет семь лет лишения свободы.
"В настоящее время мотоциклист задержан... Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – уточняют в полицейском главке.