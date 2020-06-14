Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200614/1572901025.html
В Югре произошел пожар в жилом доме
2020-06-14T08:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ханты-мансийский ао
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1200x0_80_0_0_160c15cb16d6419aa4e4f78e9cfabf4c.jpg
https://ria.ru/20190505/1553268157.html
https://ria.ru/20200413/1569943253.html
ханты-мансийский ао
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572901025.html?chat_room_id=1572901025
Новости
ru-RU
301
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1200x0_80_0_0_160c15cb16d6419aa4e4f78e9cfabf4c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_429:0:2728:1724_1200x0_80_0_0_e61a9fa2ecb18e0eb852625419a413a1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_716:0:2440:1724_1200x0_80_0_0_925049737f71b03ea7da1e30afa9c47c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ханты-мансийский ао, происшествия

В Югре произошел пожар в жилом доме

08:43 14.06.2020
301
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июн - РИА Новости. Жилой деревянный многоквартирный дом горел в воскресенье в поселке Белый Яр (ХМАО), площадь пожара составила 250 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС.
Информация о возгорании в жилом доме поступила в экстренные службы около 8 часов (6.00 мск), на ликвидацию огня у пожарных ушло менее часа.
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве
5 мая 2019, 11:42
Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
"Возгорание ликвидировано в 08:59 (6.59 мск) на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет. Эвакуировано 33 человека... Причина возгорания устанавливается органами дознания", - говорится в сообщении.
Как уточнила РИА Новости глава поселка Елена Никифорова, собственники всех 12 квартир в пострадавшем от пожара доме изначально заявили, что им есть куда заселиться на время. Местная администрация проведет в воскресенье ряд встреч и совещаний, где будет решаться вопрос о помощи погорельцам.
"Мы будем более детально жильцов опрашивать. Свободных квартир у нас нет, дом в очереди под снос, но планировался он нескоро. Тем не менее, будем решать", - добавила она.
Сотрудник МЧС
13 апреля, 06:47
Крупные пожары в жилых домах в России в 2019-2020 годах
011101
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ханты-Мансийский АОПроисшествия
Рекомендуем
Конфорка газовой плиты
В Омске начали подключение жилых домов после аварии на газопроводе
Мэр Сургута Вадим Шувалов
Главу Сургута госпитализировали с COVID-19
Железнодорожные вагоны
В Пензе школьник погиб от удара током, забравшись на грузовой вагон
Самолет авиакомпании Россия
Вывозной рейс из Индонезии доставил на родину 460 россиян
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Красноярске два человека пострадали при взрыве баллона в гараже
Свиньи
В Германии около 400 свиней погибли при пожаре на ферме
Донор, переболевший COVID-19, во время сдачи крови в Москве
В Москве доноры плазмы получат подарки в честь Всемирного дня донора
Рабочий восстанавливает электрические линии
На Украине 348 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Полицейский
В Кузбассе задержали мотоциклиста, сбежавшего с места ДТП
Женщина работает за ноутбуком
Семейный финансовый фестиваль проходит онлайн
Вид из окна российского самолета во время полета
Из Хошимина вылетел вывозной рейс в Россию
Вид из окна российского самолета во время полета
Минкомсвязь рассказала о вывозных рейсах, планируемых на воскресенье
Сотрудник полиции в Ираке
СМИ: в Ираке не менее семи человек погибли при нападении боевиков ИГ*
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
В Атланте около 36 человек задержали на фоне протестов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния