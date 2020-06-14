https://ria.ru/20200614/1572901025.html
В Югре произошел пожар в жилом доме
2020-06-14T08:43
2020-06-14T08:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ханты-мансийский ао
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ханты-мансийский ао, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июн - РИА Новости.
Жилой деревянный многоквартирный дом горел в воскресенье в поселке Белый Яр (ХМАО), площадь пожара составила 250 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС
.
Информация о возгорании в жилом доме поступила в экстренные службы около 8 часов (6.00 мск), на ликвидацию огня у пожарных ушло менее часа.
"Возгорание ликвидировано в 08:59 (6.59 мск) на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет. Эвакуировано 33 человека... Причина возгорания устанавливается органами дознания", - говорится в сообщении.
Как уточнила РИА Новости глава поселка Елена Никифорова, собственники всех 12 квартир в пострадавшем от пожара доме изначально заявили, что им есть куда заселиться на время. Местная администрация проведет в воскресенье ряд встреч и совещаний, где будет решаться вопрос о помощи погорельцам.
"Мы будем более детально жильцов опрашивать. Свободных квартир у нас нет, дом в очереди под снос, но планировался он нескоро. Тем не менее, будем решать", - добавила она.