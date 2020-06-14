В Югре произошел пожар в жилом доме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июн - РИА Новости. Жилой деревянный многоквартирный дом горел в воскресенье в поселке Белый Яр (ХМАО), площадь пожара составила 250 квадратных метров, сообщает региональное управление Жилой деревянный многоквартирный дом горел в воскресенье в поселке Белый Яр (ХМАО), площадь пожара составила 250 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС

Информация о возгорании в жилом доме поступила в экстренные службы около 8 часов (6.00 мск), на ликвидацию огня у пожарных ушло менее часа.

"Возгорание ликвидировано в 08:59 (6.59 мск) на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет. Эвакуировано 33 человека... Причина возгорания устанавливается органами дознания", - говорится в сообщении.

Как уточнила РИА Новости глава поселка Елена Никифорова, собственники всех 12 квартир в пострадавшем от пожара доме изначально заявили, что им есть куда заселиться на время. Местная администрация проведет в воскресенье ряд встреч и совещаний, где будет решаться вопрос о помощи погорельцам.