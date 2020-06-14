https://ria.ru/20200614/1572900996.html
В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца
2020-06-14T08:43
2020-06-14T09:31
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
миннеаполис
атланта
сша
в мире
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Владимир Михайлович Дзювин
Когда Америка развалится, надо успеть забрать Аляску.
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Ildar Rahimov
Сейчас произойдет резкое разделение американского населения. В одних районах, будут жить работящие, умные, обеспеченные, в других - лоботрясы, маргиналы. Так образуются гетто. 13 район - это будет треть америки. Кто будет открывать свой бизнес там, где могут сжечь твой магазин? Обратного пути нет. В 80-х такое было, пока полиция не начала жестко пресекать бандитов, но сейчас, такой номер не прокатит, а другого выхода нет.
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, миннеаполис, атланта, сша, в мире
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Руководство полиции города Атланта
(американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian
со ссылкой на представителя полиции.
Отмечается, что еще одного сотрудника полиции, участвовавшего в задержании Брукса, отстранили от оперативной работы.
В субботу в Атланте начались протесты из-за того, что 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс умер из-за действий полиции.
Правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания Wendy's. Они выявили, что Брукс был пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у одного из силовиков электрошокер и начал убегать. Полицейский выстрелил в мужчину. Тот позднее умер в больнице. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс после произошедшего подала в отставку.
Участники протестов поджигали автомобили, били окна и перекрывали дороги. Полиция Атланты для разгона протестующих применила слезоточивый газ.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники и повалили его, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.