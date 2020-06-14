В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста против гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, Атланта. Архивное фото

Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста против гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, Атланта

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Руководство полиции города Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.

Отмечается, что еще одного сотрудника полиции, участвовавшего в задержании Брукса, отстранили от оперативной работы.

В субботу в Атланте начались протесты из-за того, что 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс умер из-за действий полиции.

Правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания Wendy's. Они выявили, что Брукс был пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у одного из силовиков электрошокер и начал убегать. Полицейский выстрелил в мужчину. Тот позднее умер в больнице. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс после произошедшего подала в отставку.

Участники протестов поджигали автомобили, били окна и перекрывали дороги. Полиция Атланты для разгона протестующих применила слезоточивый газ.