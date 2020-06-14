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В ДНР из-за аварии пропала связь сотового оператора "Vodafone-Украина"
2020-06-14T08:31
ситуация в днр и лнр
феникс
луганская народная республика
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киевстар
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ситуация в днр и лнр, феникс, луганская народная республика, донецкая народная республика, киевстар, киев, в мире

В ДНР из-за аварии пропала связь сотового оператора "Vodafone-Украина"

08:31 14.06.2020
4285
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкВышка сотовой связи
Вышка сотовой связи
© РИА Новости / Яков Андреев
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Вышка сотовой связи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Связь сотового оператора "Vodafone-Украина" пропала на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за аварии на сети, сообщили в воскресенье в пресс-службе минсвязи ДНР.
"Сегодня утром произошло повреждение на телекоммуникационной сети Vodafone. В настоящее время связь украинского оператора на территории ДНР отсутствует. На текущий момент в причинах возникшей аварии разбираются специалисты оператора", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории, это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР и ЛНР заявили о создании собственных сотовых операторов "Феникс" и "Лугаком". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone-Украина" осталась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжает действовать в этих районах Донбасса.
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Ситуация в ДНР и ЛНРФениксЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевстарКиевВ мире
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