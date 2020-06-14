В ДНР из-за аварии пропала связь сотового оператора "Vodafone-Украина"

"Сегодня утром произошло повреждение на телекоммуникационной сети Vodafone. В настоящее время связь украинского оператора на территории ДНР отсутствует. На текущий момент в причинах возникшей аварии разбираются специалисты оператора", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.