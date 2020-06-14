https://ria.ru/20200614/1572900632.html
В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
2020-06-14T08:23
2020-06-14T08:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирск
новосибирская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, общество
НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости.
Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области
, выписано из больниц 98 выздоровевших пациентов, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 14 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев COVID-19, 98 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента – женщины в возрасте 49 и 75 лет", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 4285, из них – 293 ребенка, 2148 пациентов выздоровели, 55 человек скончались.
"В отделениях интенсивной терапии находятся 55 человек. На ИВЛ – 13 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска
1723. Еще 219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы региона.
Всего в Новосибирской области проведено 153,7 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 598 жителей региона, 22 245 человек сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.