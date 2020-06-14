В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба на утро 14 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев COVID-19, 98 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента – женщины в возрасте 49 и 75 лет", - говорится в сообщении.