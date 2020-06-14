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В Узбекистане число случаев COVID-19 приблизилось к пяти тысячам
2020-06-14T08:16
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ташкент
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коронавирус covid-19, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане число случаев COVID-19 приблизилось к пяти тысячам

08:16 14.06.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваСитуация в Узбекистане
Ситуация в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Ситуация в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 14 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 28 и достигло 4994, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев выросло до 4966, 19 пациентов скончались, 3874 выздоровели.
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"По состоянию на 14 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4994", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В субботу всего было зафиксировано 97 новых случаев COVID-19, в пятницу – 128, в четверг – 118.
По данным минздрава, сейчас на лечении находится 1101 пациент с COVID-19, в том числе 12 - в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом.
Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешили свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
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С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов в регионах, где ситуация с коронавирусом стабильна.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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