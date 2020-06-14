В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"По всей стране 24 июня пройдут парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. При этом в Свердловской области в последнее время мы фиксируем больше 200 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Для пожилых людей по-прежнему действует режим самоизоляции. В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно", — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он уточнил, что решение о проведении парада еще находится на стадии рассмотрения, но если он состоится, то трансляция для ветеранов будет проводиться по телевизору и в интернете.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 9071 случаев заболевания. Всего врачи вылечили 4021 свердловчан, 50 человек скончались.