Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200614/1572900495.html
В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов
2020-06-14T13:53
75 лет великой победы
евгений куйвашев
свердловская область
екатеринбург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152020/81/1520208129_0:314:2934:1964_1200x0_80_0_0_657838451fb4fa81a851de3946f59fd2.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200613/1572894952.html
1
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572900495.html?chat_room_id=1572900495
Новости
ru-RU
3369
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152020/81/1520208129_0:314:2934:1964_1200x0_80_0_0_657838451fb4fa81a851de3946f59fd2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152020/81/1520208129_80:0:2811:2048_1200x0_80_0_0_0c3ccebcd1e2401217c2d077b5812364.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152020/81/1520208129_421:0:2469:2048_1200x0_80_0_0_de88b6b9f4942897e790793f8f6c7c2d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, общество

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

08:13 14.06.2020 (обновлено: 13:53 14.06.2020)
3369
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗнаменная группа на военном параде в Екатеринбурге
Знаменная группа на военном параде в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Знаменная группа на военном параде в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"По всей стране 24 июня пройдут парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. При этом в Свердловской области в последнее время мы фиксируем больше 200 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Для пожилых людей по-прежнему действует режим самоизоляции. В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно", — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
13 июня, 20:57
Полным ходом. В Минобороны рассказали о подготовке к Параду Победы
Он уточнил, что решение о проведении парада еще находится на стадии рассмотрения, но если он состоится, то трансляция для ветеранов будет проводиться по телевизору и в интернете.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 9071 случаев заболевания. Всего врачи вылечили 4021 свердловчан, 50 человек скончались.
6405533
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыЕвгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
Рекомендуем
Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов
Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев усомнился, что Ефремов не нарушил закон, записывая обращение
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Виктория Боня заявила, что Сергей Захаров "спас душу" Ефремова
Горничная отеля Арт Москва Войковская в Москве
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в отели
Певец Филипп Киркоров
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
Российский подводный беспилотник Витязь-Д впервые достиг дна Марианской впадины
США пытались следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину
Протестующий на коленях перед французской полицией с табличкой Полиция убивает в Марселе, Южная Франция
Презумпция вины: в этой стране вслед за США ставят полицию на колено
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Наталья Штурм обратилась к адвокату семьи Захарова из-за дела Ефремова
Побережье острова Итуруп
Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Автор скандального ролика с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ
Девушка занимается бегом в парке
Вирусолог дал совет, как подготовиться ко второй волне коронавируса
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Путин впервые прокомментировал события в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния