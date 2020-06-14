В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

"По всей стране 24 июня пройдут парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. При этом в Свердловской области в последнее время мы фиксируем больше 200 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Для пожилых людей по-прежнему действует режим самоизоляции. В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно", — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.