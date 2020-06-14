В Индии выявили почти 12 тысяч новых случаев COVID-19

Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия. Архивное фото

Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия

© AP Photo / Rajanish Kakade Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 11 989 и составляет 320 922, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших, опередив Великобританию , Италию и Испанию

В субботу сообщалось о 308 993 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 11,4 тысячи), днем ранее - о 297 535 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 10,9 тысячи).

По данным ведомства, лечение в стране проходят 149 348 человек, выздоровели 162 378 человек (9027 за сутки), умерли 9195 (301 за сутки).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 104 568 (3427 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад : 42 687 заболевших (1989 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели , где выявлены 38 958 заболевших (2134 за сутки).

Ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.