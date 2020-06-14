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Распространение нового коронавируса
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В Индии выявили почти 12 тысяч новых случаев COVID-19
2020-06-14T07:59
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коронавирус covid-19, воз, дели, индия, италия, испания, в мире

В Индии выявили почти 12 тысяч новых случаев COVID-19

07:59 14.06.2020
826
© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 11 989 и составляет 320 922, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.
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В субботу сообщалось о 308 993 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 11,4 тысячи), днем ранее - о 297 535 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 10,9 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 149 348 человек, выздоровели 162 378 человек (9027 за сутки), умерли 9195 (301 за сутки).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 104 568 (3427 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 42 687 заболевших (1989 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 38 958 заболевших (2134 за сутки).
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Ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗДелиИндияИталияИспанияВ мире
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