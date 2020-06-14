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Главу Сургута госпитализировали с COVID-19
2020-06-14T11:25
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вадим шувалов
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Главу Сургута госпитализировали с COVID-19

07:38 14.06.2020 (обновлено: 11:25 14.06.2020)
8857
CC BY 3.0 / Администрация города Сургута / Мэр Сургута Вадим Шувалов
Мэр Сургута Вадим Шувалов
CC BY 3.0 / Администрация города Сургута /
Мэр Сургута Вадим Шувалов . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июн — РИА Новости. Глава Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа, Вадим Шувалов сообщил на своей странице во "ВКонтакте", что его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.
"Друзья, сегодня мне пришло подтверждение коронавирусной инфекцией. В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надежных руках. Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль. Обязанности передал своему заместителю Алексею Жердеву", — написал Шувалов.
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Он подчеркнул, что продолжит поддерживать связь с подчиненными и коллегами дистанционно. Градоначальник также призвал всех сургутян соблюдать меры профилактики, поскольку, по его словам, "опасность инфекции не преувеличена".
По последним данным, в Сургуте COVID-19 заболели 812 человек: по этому показателю он уступает только соседнему Сургутскому району. Всего в ХМАО выявлено 4340 случаев заражения коронавирусом, умерли 26 человек.
На этой неделе глава региона Наталья Комарова продлила режим обязательной самоизоляции до 23 июня включительно.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вадим ШуваловХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваСургутСургутский районОбщество
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