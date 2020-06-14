В Кузбассе выявили еще 23 случая коронавируса

КЕМЕРОВО, 14 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 23 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у двадцати трех пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Десять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже триста девяносто человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса шестьсот сорок пять больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, девять новых случаев выявлено в Кемерово, шесть – в Новокузнецке, три – в Междуреченске, по два – в Прокопьевском и Яшкинском районах, один – в Таштагольском районе.
Среди новых выздоровевших три жителя Междуреченска, по двое - из Белово и Новокузнецка, по одному – из Кемерово, Кемеровского района и Осинников.
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлено 1042 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 390 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8814 человек.
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