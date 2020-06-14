В Кузбассе выявили еще 23 случая коронавируса

"Еще у двадцати трех пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Десять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже триста девяносто человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса шестьсот сорок пять больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.