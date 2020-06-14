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Распространение нового коронавируса
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В Кузбассе выявили еще 23 случая коронавируса
2020-06-14T07:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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В Кузбассе выявили еще 23 случая коронавируса

07:26 14.06.2020
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Врач в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в реанимации. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 14 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 23 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у двадцати трех пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Десять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже триста девяносто человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса шестьсот сорок пять больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, девять новых случаев выявлено в Кемерово, шесть – в Новокузнецке, три – в Междуреченске, по два – в Прокопьевском и Яшкинском районах, один – в Таштагольском районе.
Среди новых выздоровевших три жителя Междуреченска, по двое - из Белово и Новокузнецка, по одному – из Кемерово, Кемеровского района и Осинников.
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлено 1042 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 390 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8814 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кемеровский районТаштагольский районНовокузнецкОбщество
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