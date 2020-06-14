В Германии выявили 247 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 247, еще шесть человек умерли, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Таким образом, по данным института, за все время в Германии зафиксировали 186 269 случаев заражения, 8787 пациентов с коронавирусом скончались.
Днем ранее сообщалось о 348 новых случаях и 18 летальных исходах.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 626), Северном Рейне — Вестфалии (39 233) и Баден-Вюртемберге (35 090). В Берлине зафиксированы 7282 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.