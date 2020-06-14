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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572899739.html
В Германии выявили 247 новых случаев COVID-19
2020-06-14T09:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
германия
бавария
берлин (город)
в мире
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии выявили 247 новых случаев COVID-19

07:02 14.06.2020 (обновлено: 09:10 14.06.2020)
2432
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 247, еще шесть человек умерли, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Таким образом, по данным института, за все время в Германии зафиксировали 186 269 случаев заражения, 8787 пациентов с коронавирусом скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
Днем ранее сообщалось о 348 новых случаях и 18 летальных исходах.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 626), Северном Рейне — Вестфалии (39 233) и Баден-Вюртемберге (35 090). В Берлине зафиксированы 7282 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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