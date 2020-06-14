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В Атланте подожгли кафе, у которого полицейский выстрелил в темнокожего
2020-06-14T06:58
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
атланта
сша
в мире
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, атланта, сша, в мире

В Атланте подожгли кафе, у которого полицейский выстрелил в темнокожего

06:58 14.06.2020
7795
© REUTERS / Dustin ChambersПротивостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста в США
Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста в США
© REUTERS / Dustin Chambers
Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста в США. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Участники протестов в Атланте из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса подожгли кафе, рядом с которым полицейский выстрелил в него.
Протесты начались в Атланте после смерти 27-летнего Брукса. Как сообщала полиция, правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания Wendy's. Они, по данным ведомства, выявили, что Брукс пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у одного из силовиков электрошокер и попытался сбежать. Полицейский выстрелил в мужчину, Брукс умер в больнице после операции. Участники протестов в субботу поджигали автомобили, били окна и перекрывали дороги.

"Пожарные бригады Атланты находятся рядом в режиме ожидания возможности безопасно подобраться к пожару в Wendy's … Ресторан полностью поглощен (огнем – ред.) и находится вблизи автозаправки", - говорится в заявлении местной пожарной службы в Twitter.

У пожарных нет данных о том, есть ли кто-то внутри горящего здания.
CNN отмечает, что участники протестов затрудняют проезд пожарных. Ранее телеканал сообщал, что полиция пыталась разогнать толпу протестующих слезоточивым газом.
Глава полиции Атланты уже подала в отставку, мэр призвал уволить стрелявшего полицейского.
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