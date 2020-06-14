В Атланте подожгли кафе, у которого полицейский выстрелил в темнокожего

Протесты начались в Атланте после смерти 27-летнего Брукса. Как сообщала полиция, правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания Wendy's. Они, по данным ведомства, выявили, что Брукс пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у одного из силовиков электрошокер и попытался сбежать. Полицейский выстрелил в мужчину, Брукс умер в больнице после операции. Участники протестов в субботу поджигали автомобили, били окна и перекрывали дороги.