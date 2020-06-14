https://ria.ru/20200614/1572899628.html
На Камчатке транспортный прокурор лично осмотрит перевернувшийся катер
2020-06-14T06:34
2020-06-14T15:50
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн — РИА Новости.
Камчатский транспортный прокурор лично осмотрит перевернувшийся в Авачинской бухте катер, как только его транспортируют в порт Петропавловск-Камчатский
, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что катер перевернулся в Авачинской бухте на Камчатке в ночь на воскресенье, спасатели ищут четырех пропавших мужчин. Судно, которое должно было доставить груз к другому судну, обнаружили "ориентировочно в 40 километрах от берега". Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Отмечается, что Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания, в рамках которой будет дана оценка полноте государственного контроля в данной сфере и своевременности проведения аварийно-спасательной операции.
"В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. По доставлении катера в порт Петропавловск-Камчатский транспортный прокурор лично прибудет для осмотра судна и выяснения причин случившегося", — говорится в сообщении.
В ДВТП также уточнили, что катер называется "Тихий", а судовладельцем является ООО "Увгил".