На Камчатке транспортный прокурор лично осмотрит перевернувшийся катер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн — РИА Новости. Камчатский транспортный прокурор лично осмотрит перевернувшийся в Авачинской бухте катер, как только его транспортируют в порт Камчатский транспортный прокурор лично осмотрит перевернувшийся в Авачинской бухте катер, как только его транспортируют в порт Петропавловск-Камчатский , сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что катер перевернулся в Авачинской бухте на Камчатке в ночь на воскресенье, спасатели ищут четырех пропавших мужчин. Судно, которое должно было доставить груз к другому судну, обнаружили "ориентировочно в 40 километрах от берега". Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Отмечается, что Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания, в рамках которой будет дана оценка полноте государственного контроля в данной сфере и своевременности проведения аварийно-спасательной операции.

"В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. По доставлении катера в порт Петропавловск-Камчатский транспортный прокурор лично прибудет для осмотра судна и выяснения причин случившегося", — говорится в сообщении.