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На Камчатке транспортный прокурор лично осмотрит перевернувшийся катер
2020-06-14T15:50
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

На Камчатке транспортный прокурор лично осмотрит перевернувшийся катер

06:34 14.06.2020 (обновлено: 15:50 14.06.2020)
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© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в фотобанкГрузовой порт в Петропавловске-Камчатском
Грузовой порт в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Борис Приходько
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Грузовой порт в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн — РИА Новости. Камчатский транспортный прокурор лично осмотрит перевернувшийся в Авачинской бухте катер, как только его транспортируют в порт Петропавловск-Камчатский, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что катер перевернулся в Авачинской бухте на Камчатке в ночь на воскресенье, спасатели ищут четырех пропавших мужчин. Судно, которое должно было доставить груз к другому судну, обнаружили "ориентировочно в 40 километрах от берега". Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
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Отмечается, что Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания, в рамках которой будет дана оценка полноте государственного контроля в данной сфере и своевременности проведения аварийно-спасательной операции.
"В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. По доставлении катера в порт Петропавловск-Камчатский транспортный прокурор лично прибудет для осмотра судна и выяснения причин случившегося", — говорится в сообщении.
В ДВТП также уточнили, что катер называется "Тихий", а судовладельцем является ООО "Увгил".
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