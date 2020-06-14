В Москву передислоцировали военную технику для парада Победы

ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С1" во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Механизированную колонну, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, передислоцировали из подмосковного Механизированную колонну, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, передислоцировали из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве . Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны.

"Более 190 единиц колесной боевой техники <...> совершили марш на расстояние более 60 километров", — сказали в ведомстве.

В их числе перебазировали автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и береговые ракетные комплексы "Бал", зенитные ракетные системы С-400 , зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", автомобили "Тигр-М", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления и "Тайфун- ВДВ ", бронетранспортеры БТР-82А , тяжелые огнеметные системы ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования и другие.

Гусеничную технику доставили железнодорожным транспортом на станцию Красная Пресня, после чего она совершила марш своим ходом на площадку на улице Нижние Мневники.