Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200614/1572899573.html
В Москву передислоцировали военную технику для парада Победы
2020-06-14T09:43
75 лет великой победы
бмд-4м
алабино
парад победы
воздушно-десантные войска россии
бмп-2
т-34
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572901860_0:0:3241:1824_1200x0_80_0_0_df2966420e6f3129f098af068b98e5b1.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200613/1572888762.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200613/1572894952.html
https://ria.ru/20200614/1572897531.html
алабино
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572899573.html?chat_room_id=1572899573
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572901860_0:0:3241:1824_1200x0_80_0_0_df2966420e6f3129f098af068b98e5b1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572901860_510:0:3241:2048_1200x0_80_0_0_caf070760919fc88e2bbe6c4e1dfa522.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572901860_891:0:2939:2048_1200x0_80_0_0_5ff16f5685e634b6c28a1a52913ff72c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бмд-4м, алабино, парад победы, воздушно-десантные войска россии, бмп-2, т-34, москва, общество

В Москву передислоцировали военную технику для парада Победы

06:32 14.06.2020 (обновлено: 09:43 14.06.2020)
0
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗРПК наземного базирования "Панцирь-С1" во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве
ЗРПК наземного базирования Панцирь-С1 во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Механизированную колонну, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, передислоцировали из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны.
"Более 190 единиц колесной боевой техники <...> совершили марш на расстояние более 60 километров", — сказали в ведомстве.
Военнослужащие армии Казахстана во время учений ОДКБ Взаимодействие-2018
13 июня, 16:31
Казахстанские военные прибыли в Москву для участия в Параде Победы
В их числе перебазировали автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и береговые ракетные комплексы "Бал", зенитные ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", автомобили "Тигр-М", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления и "Тайфун-ВДВ", бронетранспортеры БТР-82А, тяжелые огнеметные системы ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования и другие.
Гусеничную технику доставили железнодорожным транспортом на станцию Красная Пресня, после чего она совершила марш своим ходом на площадку на улице Нижние Мневники.
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
13 июня, 20:57
Полным ходом. В Минобороны рассказали о подготовке к Параду Победы
Это танки Т-34-85, Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, противотанковые самоходные установки Су-100, боевые машины десанта БМД-4М, БМД-МДМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП "Курганец-25" с 57-миллиметровым боевым модулем, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и другие.
Всего передислоцировано более 400 единиц гусеничной, колесной военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня 2020 года, а также вспомогательной техники, перевозящей необходимое материально-техническое имущество.
Автомобильное движение на Тверской улице в Москве
Вчера, 00:24
В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
000000
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыБМД-4МАлабиноПарад ПобедыВоздушно-десантные войска РоссииБМП-2Т-34МоскваОбщество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала