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В Атланте полиция применила слезоточивый газ для разгона протестов
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
атланта
сша
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, атланта, сша, в мире

В Атланте полиция применила слезоточивый газ для разгона протестов

06:14 14.06.2020
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© REUTERS / Jonathan DrakeСотрудники полиции применяют слезоточивый газ во время акции протеста в США
Сотрудники полиции применяют слезоточивый газ во время акции протеста в США
© REUTERS / Jonathan Drake
Сотрудники полиции применяют слезоточивый газ во время акции протеста в США. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правоохранители Атланты применили слезоточивый газ для разгона протестующих из-за смерти темнокожего Рэйшарда Брукса, получившего огнестрельное ранение от полицейского, сообщает телеканал CNN.
Протесты начались в Атланте после смерти 27-летнего Брукса. Как сообщала полиция, правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания. Они, по данным ведомства, выявили, что Брукс был пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у одного из силовиков электрошоковое оружие и пытался сбежать. Полицейский выстрелил в мужчину, Брукс умер в больнице после операции. Глава городской полиции Эрика Шилдс подала в отставку. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс призвала уволить стрелявшего полицейского.
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CNN сообщает, что участники акций протеста поджигали автомобили, разводили огонь у кафе быстрого питания, где полицейский выстрелил в Брукса, разбивали окна и перекрывали дороги.
При разгоне толпы полицейские применяли слезоточивый газ, и, вероятно, светошумовые боеприпасы. Местный телеканал WSB также сообщает о применении правоохранительными органами дымовых шашек.
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