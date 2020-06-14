https://ria.ru/20200614/1572899443.html
В Атланте полиция применила слезоточивый газ для разгона протестов
2020-06-14T06:14
2020-06-14T06:14
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
атланта
сша
в мире
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Игорь Соколов
Судя по всему пора готовить очередной золотой гроб и очередной белый катафалк с упряжкой белых лошадей? В Штатах назревает очередная часть бесконечного "Марзелонского балета"?
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1
атланта
сша
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60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, атланта, сша, в мире
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Правоохранители Атланты
применили слезоточивый газ для разгона протестующих из-за смерти темнокожего Рэйшарда Брукса, получившего огнестрельное ранение от полицейского, сообщает телеканал CNN
.
Протесты начались в Атланте после смерти 27-летнего Брукса. Как сообщала полиция, правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания. Они, по данным ведомства, выявили, что Брукс был пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у одного из силовиков электрошоковое оружие и пытался сбежать. Полицейский выстрелил в мужчину, Брукс умер в больнице после операции. Глава городской полиции Эрика Шилдс подала в отставку. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс призвала уволить стрелявшего полицейского.
CNN сообщает, что участники акций протеста поджигали автомобили, разводили огонь у кафе быстрого питания, где полицейский выстрелил в Брукса, разбивали окна и перекрывали дороги.
При разгоне толпы полицейские применяли слезоточивый газ, и, вероятно, светошумовые боеприпасы. Местный телеканал WSB также сообщает о применении правоохранительными органами дымовых шашек.