В Атланте полиция применила слезоточивый газ для разгона протестов

Протесты начались в Атланте после смерти 27-летнего Брукса. Как сообщала полиция, правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания. Они, по данным ведомства, выявили, что Брукс был пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у одного из силовиков электрошоковое оружие и пытался сбежать. Полицейский выстрелил в мужчину, Брукс умер в больнице после операции. Глава городской полиции Эрика Шилдс подала в отставку. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс призвала уволить стрелявшего полицейского.