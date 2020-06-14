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В Австралии полиция задержала двух подозреваемых в осквернении памятника
2020-06-14T06:11
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
джеймс кук
новый южный уэльс
сидней
мельбурн
сша
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В Австралии полиция задержала двух подозреваемых в осквернении памятника

06:11 14.06.2020
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© REUTERS / STRINGERУчастники акции Black Lives Matter в, Австралия
Участники акции Black Lives Matter в, Австралия
© REUTERS / STRINGER
Участники акции Black Lives Matter в, Австралия. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Полиция австралийской провинции Новый Южный Уэльс задержала двух женщин по подозрению в осквернении памятника британского первооткрывателя капитана Джеймса Кука.
Две женщины, 27 и 28 лет, были задержаны и доставлены в полицейский участок. У них обнаружили сумку с аэрозольными баллончиками с краской.
"Две женщины были задержаны после того, как статуя была осквернена в центральном деловом районе Сиднея сегодня утром", - говорится в заявлении полиции.
Как сообщает местный телеканал 9 News, на памятнике Куку появилось граффити. Судя по фотографии телеканала, протестующие написали на нем "нет повода для гордости в геноциде".
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Ранее стало известно, что несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях в поддержку беженцев и движения Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении чернокожих людей, в нескольких городах Австралии. Демонстрации и акции протеста прошли в Перте, Дарвине, Рокгемптоне, Брисбене и Мельбурне. В пятницу полиция Сиднея предотвратила проведение акции протеста, связанной с движением Black Lives Matter.
Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДжеймс КукНовый Южный УэльсСиднейМельбурнСШАВ мире
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