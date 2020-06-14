Российские военные привезли гуманитарную помощь в сирийский поселок

"Сейчас к нам вернулось около 200 семей. Кто-то в свое время ушел с боевиками, но все они сейчас хотят вернуться, даже несмотря на наши сложности. Это же наши соседи, мы их лично знаем и созваниваемся. Но они не могут этого сделать. Боевики не отпускают их. Многие живут у родственников в Алеппо, ждут, пока здесь более-менее восстановится инфраструктура", - рассказал глава местной администрации Баджат Асман.