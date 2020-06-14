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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Российские военные привезли гуманитарную помощь в сирийский поселок
2020-06-14T05:10
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война в сирии
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Российские военные привезли гуманитарную помощь в сирийский поселок

05:10 14.06.2020
680
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЖители Сирии получили гуманитарную помощь от России
Жители Сирии получили гуманитарную помощь от России
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Жители Сирии получили гуманитарную помощь от России. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 14 июн – РИА Новости. Российские военные привезли в опустошенный и разрушенный боевиками сирийский поселок Анджара 250 продуктовых наборов и тонну лепешек, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Максим Солоха.
"Сегодня мы проводим гуманитарную акцию в населенном пункте Анджара провинции Алеппо. Подобного рода мероприятия планируем проводить и в будущем, как это происходит на протяжении уже нескольких лет", - сказал Солоха.
В 250 наборов упакованы самые необходимые продукты - сахар, рис, мука, сгущенка и чай.
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Боевиков из поселка выбили несколько месяцев назад. Уходя, они разрушили все, что только смогли. Сейчас в Анджаре нет не только школы, больницы и пекарни - отсутствуют элементарные удобства вроде электричества и водоснабжения.
"Боевики оставили после себя выжженное поле. Украли все. У людей остались просто голые стены, а у некоторых - и они разрушены. Те, кто вернулся, не знают с чего даже начать. Людям очень тяжело. Поэтому эта помощь так важна для нас", - отметил глава сельсовета Мухаммед Рестун.
Из 20 тысяч довоенного населения в поселок вернулись лишь 500 человек. И это не только из страха разрухи, которую оставили здесь боевики.
"Сейчас к нам вернулось около 200 семей. Кто-то в свое время ушел с боевиками, но все они сейчас хотят вернуться, даже несмотря на наши сложности. Это же наши соседи, мы их лично знаем и созваниваемся. Но они не могут этого сделать. Боевики не отпускают их. Многие живут у родственников в Алеппо, ждут, пока здесь более-менее восстановится инфраструктура", - рассказал глава местной администрации Баджат Асман.
Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, всего военные провели более 2,4 тысячи гуманитарных акции и раздали гражданам Сирии более 4 тысяч тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Причем только с 11 апреля мирному населению через органы местного самоуправления выдано почти 250 тонн продовольствия. Также российские военные медики помогли почти 133 тысячам жителей Сирии.
Вид на город Алеппо
12 июня, 05:10Война в Сирии
Российские военные передали 250 наборов гумпомощи жителям Алеппо
1200056
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Война в СирииРоссияВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияВ мире
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