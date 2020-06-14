В Китае число жертв взрыва автоцистерны достигло 19 человек

"По состоянию на данный момент, в результате инцидента погибли 19 человек, 172 получают медицинскую помощь в больницах", — сообщила на пресс-конференции Чжу Минлянь.

Инцидент произошел в субботу на скоростном шоссе G15 Шэньян — Хайкоу в городском уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16:40 по местному времени (11:40 мск). Предварительное расследование установило, что тягач с цистерной, где находился сжиженный газ, взорвался на съезде со скоростного шоссе и взрывная волна подбросила цистерну в воздух. Пролетев более ста метров, цистерна упала на заводские постройки рядом с шоссе, произошел вторичный взрыв.