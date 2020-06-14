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В Китае число жертв взрыва автоцистерны достигло 19 человек
2020-06-14T14:04
чжэцзян
китай
происшествия
в мире
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чжэцзян, китай, происшествия, в мире

В Китае число жертв взрыва автоцистерны достигло 19 человек

04:59 14.06.2020 (обновлено: 14:04 14.06.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи в Китае
Автомобиль медицинской помощи в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль медицинской помощи в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 14 июн — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян выросло до 19, в больницах находятся 172 пострадавших, сообщила в воскресенье заместитель мэра города Вэньлин Чжу Минлянь.
Ранее сообщалось о 18 погибших и 166 пострадавших.

"По состоянию на данный момент, в результате инцидента погибли 19 человек, 172 получают медицинскую помощь в больницах", — сообщила на пресс-конференции Чжу Минлянь.

Инцидент произошел в субботу на скоростном шоссе G15 Шэньян — Хайкоу в городском уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16:40 по местному времени (11:40 мск). Предварительное расследование установило, что тягач с цистерной, где находился сжиженный газ, взорвался на съезде со скоростного шоссе и взрывная волна подбросила цистерну в воздух. Пролетев более ста метров, цистерна упала на заводские постройки рядом с шоссе, произошел вторичный взрыв.
Многие здания в населенном пункте возле участка шоссе, где случилось ЧП, были разрушены, люди оказались под завалами. На месте работают пожарные, спасатели, медики, вооруженная полиция. Поисково-спасательная операция продолжается.
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ЧжэцзянКитайПроисшествияВ мире
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