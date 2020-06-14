https://ria.ru/20200614/1572899103.html
Охлобыстин обратился с просьбой к журналистам после ДТП с Ефремовым
2020-06-14T04:51
2020-06-14T04:51
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
иван охлобыстин
общество
происшествия
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Дед Паша
Если бы Охлобыстин так беспокоился бы о простых гоях России, как о господах из рейских семей...То государство давно бы стала для простых граждан раем, а не адом...Но ожидать от попа-расстриги, Вани Охлобыстина, что то иное....Не приходится.!
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sizif8
Охлобыстин. Батюшка! Благослови!
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, общество, происшествия
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Актер Иван Охлобыстин
опубликовал во "ВКонтакте
" обращение, в котором призвал журналистов не вмешивать бывшую жену Михаила Ефремова Ксению Качалину в освещение темы смертельного ДТП.
"Она хороший, хоть и глубоко больной человек, она женщина, в конце концов, после "посадки" Миши (Ефремова. — Прим. ред.) она останется без средств к существованию, ее родная дочь хочет сдать в сумасшедший дом. Неужели этот адский удел не рождает у вас в сердце хоть малую толику милосердия?! Оставьте ее в покое!" — написал Охлобыстин.
В понедельник Михаил Ефремов
на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве
, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров
.
Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Заведено уголовное дело. Накануне Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако позже их адвокат заявил, что родственники Захарова отказались от материальных компенсаций и намерены добиваться справедливого суда.