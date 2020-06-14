Охлобыстин обратился с просьбой к журналистам после ДТП с Ефремовым

"Она хороший, хоть и глубоко больной человек, она женщина, в конце концов, после "посадки" Миши (Ефремова. — Прим. ред.) она останется без средств к существованию, ее родная дочь хочет сдать в сумасшедший дом. Неужели этот адский удел не рождает у вас в сердце хоть малую толику милосердия?! Оставьте ее в покое!" — написал Охлобыстин.