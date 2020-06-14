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Охлобыстин обратился с просьбой к журналистам после ДТП с Ефремовым
2020-06-14T04:51
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
иван охлобыстин
общество
происшествия
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Если бы Охлобыстин так беспокоился бы о простых гоях России, как о господах из рейских семей...То государство давно бы стала для простых граждан раем, а не адом...Но ожидать от попа-расстриги, Вани Охлобыстина, что то иное....Не приходится.!
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Охлобыстин. Батюшка! Благослови!
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60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, общество, происшествия

Охлобыстин обратился с просьбой к журналистам после ДТП с Ефремовым

04:51 14.06.2020
83924
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Иван Охлобыстин
Актер Иван Охлобыстин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Актер Иван Охлобыстин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин опубликовал во "ВКонтакте" обращение, в котором призвал журналистов не вмешивать бывшую жену Михаила Ефремова Ксению Качалину в освещение темы смертельного ДТП.
"Она хороший, хоть и глубоко больной человек, она женщина, в конце концов, после "посадки" Миши (Ефремова. — Прим. ред.) она останется без средств к существованию, ее родная дочь хочет сдать в сумасшедший дом. Неужели этот адский удел не рождает у вас в сердце хоть малую толику милосердия?! Оставьте ее в покое!" — написал Охлобыстин.
В понедельник Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Заведено уголовное дело. Накануне Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако позже их адвокат заявил, что родственники Захарова отказались от материальных компенсаций и намерены добиваться справедливого суда.
Михаил Леонтьев
Вчера, 03:08
Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП
3591113292670
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовИван ОхлобыстинОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Если бы Охлобыстин так беспокоился бы о простых гоях России, как о господах из рейских семей...То государство давно бы стала для простых граждан раем, а не адом...Но ожидать от попа-расстриги, Вани Охлобыстина, что то иное....Не приходится.!
14 июня, 05:46
Дед Паша
44320074
Охлобыстин. Батюшка! Благослови!
14 июня, 06:51
sizif8
61310016
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