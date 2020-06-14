В Японии неудачно завершилась попытка запуска коммерческой ракеты

Запуск пятой по счету ракеты МОМО-5 изначально планировался в прошлом году, однако затем откладывался несколько раз из-за технических неполадок, а также в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Базирующуюся на северном японском острове Хоккайдо ракетостроительную компанию Interstellar Technologies основали в 2005 году. К 2017 году она разработала и построила малую ракету МОМО длиной десять метров и диаметром 50 сантиметров. Эта малогабаритная ракета предназначена для выведения в космос наноспутников. Всего провели пять попыток запуска ракеты, и лишь один из них был удачным, в мае 2019 года.