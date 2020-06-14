https://ria.ru/20200614/1572899074.html
В Японии неудачно завершилась попытка запуска коммерческой ракеты
2020-06-14T04:45
2020-06-14T10:48
хочу стать космонавтом
хоккайдо
космос - риа наука
япония
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https://ria.ru/20190912/1558630527.html
Павел Иванов
У Маска тоже из первых пяти пусков 4 неудачных было и известные люди над ним потешались... У японцев еще есть время сделать работу над ошибками
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хоккайдо
япония
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хоккайдо, космос - риа наука, япония
ТОКИО, 14 июн — РИА Новости.
Новая попытка запуска космической ракеты МОМО японской компании Interstellar Technologies завершилась неудачей: ракета упала в море вскоре после старта с площадки в городе Таики на северном острове Хоккайдо
, так и не достигнув заданной высоты.
Причины сбоя пока не называются.
Запуск пятой по счету ракеты МОМО-5 изначально планировался в прошлом году, однако затем откладывался несколько раз из-за технических неполадок, а также в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Базирующуюся на северном японском острове Хоккайдо ракетостроительную компанию Interstellar Technologies основали в 2005 году. К 2017 году она разработала и построила малую ракету МОМО длиной десять метров и диаметром 50 сантиметров. Эта малогабаритная ракета предназначена для выведения в космос наноспутников. Всего провели пять попыток запуска ракеты, и лишь один из них был удачным, в мае 2019 года.
Согласно проекту, ракета MOMO должна преодолеть линию Кармана — границу между атмосферой Земли и космосом. После этого, к 2023 году, компания намерена провести запуск ракеты со спутником на борту.