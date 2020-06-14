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В Японии неудачно завершилась попытка запуска коммерческой ракеты
2020-06-14T10:48
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хоккайдо
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хоккайдо, космос - риа наука, япония

В Японии неудачно завершилась попытка запуска коммерческой ракеты

04:45 14.06.2020 (обновлено: 10:48 14.06.2020)
11184
© Фото : аккаунт Istellartech в FacebookНа стартовой площадке ракета MOMO
На стартовой площадке ракета MOMO
© Фото : аккаунт Istellartech в Facebook
На стартовой площадке ракета MOMO. Архивное фото
ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. Новая попытка запуска космической ракеты МОМО японской компании Interstellar Technologies завершилась неудачей: ракета упала в море вскоре после старта с площадки в городе Таики на северном острове Хоккайдо, так и не достигнув заданной высоты.
Причины сбоя пока не называются.
Запуск пятой по счету ракеты МОМО-5 изначально планировался в прошлом году, однако затем откладывался несколько раз из-за технических неполадок, а также в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Базирующуюся на северном японском острове Хоккайдо ракетостроительную компанию Interstellar Technologies основали в 2005 году. К 2017 году она разработала и построила малую ракету МОМО длиной десять метров и диаметром 50 сантиметров. Эта малогабаритная ракета предназначена для выведения в космос наноспутников. Всего провели пять попыток запуска ракеты, и лишь один из них был удачным, в мае 2019 года.
Согласно проекту, ракета MOMO должна преодолеть линию Кармана — границу между атмосферой Земли и космосом. После этого, к 2023 году, компания намерена провести запуск ракеты со спутником на борту.
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Хочу стать космонавтомХоккайдоКосмос - РИА НаукаЯпония
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У Маска тоже из первых пяти пусков 4 неудачных было и известные люди над ним потешались... У японцев еще есть время сделать работу над ошибками
14 июня, 07:51
Павел Иванов
8610020
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