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В США протестующие снесли бюст рабовладельца и сбросили его в реку
2020-06-14T04:58
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
луизиана
сша
миссисипи
в мире
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, луизиана, сша, миссисипи, в мире

В США протестующие снесли бюст рабовладельца и сбросили его в реку

04:39 14.06.2020 (обновлено: 04:58 14.06.2020)
13586
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий / Перейти в фотобанкПротестующие в США
Протестующие в США
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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Протестующие в США
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Участники акций протеста против расизма и полицейского насилия в Новом Орлеане, снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку Миссисипи, сообщает местное подразделение телеканала Fox News.
Cначала участники протестов снесли бюст рабовладельца, затем пронесли его по улицам, погрузили на два грузовых автомобиля и доставили к реке. Отмечается, что водители грузовиков были задержаны.
Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл осудила действия протестующих и назвала снос памятника незаконным.
"Город Новый Орлеан выступает против вандализма и уничтожения городского имущества. Это незаконно", — написала она в Twitter.
Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Протестующие в США
11 июня, 09:45
В двух городах Виргинии протестующие снесли статуи конфедератов
962591141041
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЛуизианаСШАМиссисипиВ мире
Популярные комментарии
Протестующие! Восстановите справедливость! Отдайте землю индейцам и уезжайте!
14 июня, 05:42
llaitman
140170001
Борьба с памятниками - где то эти методички уже отработали.
14 июня, 05:06
Андрей Е
131110002
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