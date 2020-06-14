В Мексике выявили 3494 новых случая COVID-19

"В Мексике у 142 690 человек подтвердили COVID, начиная с 28 февраля (когда был выявлен первый случай - ред). Из них 21 740 проявили симптомы в последние 14 дней. Скончались, к сожалению, 16 872 человека", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.