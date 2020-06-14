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В Мексике выявили 3494 новых случая COVID-19
2020-06-14T04:19
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В Мексике выявили 3494 новых случая COVID-19

04:19 14.06.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
МЕХИКО, 14 июн - РИА Новости. За последние сутки число лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Мексике выросло на 3494 и составляет 142 690, выявлены 424 новых летальных случая, сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

"В Мексике у 142 690 человек подтвердили COVID, начиная с 28 февраля (когда был выявлен первый случай - ред). Из них 21 740 проявили симптомы в последние 14 дней. Скончались, к сожалению, 16 872 человека", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Власти изучают 56 928 подозрительных случаев заболеваний и 1543 летальных случая. За сутки подтверждены 424 смерти от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19.
Наибольшее число больных сейчас находятся в городе Мехико (4318) и штате Мехико (2693).
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Накануне минздрав представил обновленную карту эпидемиологической угрозы в стране, на которой для 16 штатов на севере, юго-востоке и в центральной части страны степень опасности снизили с красного индикатора (максимальная угроза) на оранжевый (высокая).
Оранжевый сигнал угрозы позволит штатам с понедельника снять ряд ограничений на работу транспорта и некоторых видов производства и торговли с учетом ограничений минздрава для тех, кто взаимодействует с людьми.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мехико (штат)Мехико (город)МексикаВ мире
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