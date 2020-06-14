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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572898941.html
В Китае за сутки выявили 66 случаев COVID-19
2020-06-14T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ляонин
гуандун
китай
ухань
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коронавирус covid-19, ляонин, гуандун, китай, ухань, в мире

В Китае за сутки выявили 66 случаев COVID-19

04:08 14.06.2020 (обновлено: 09:19 14.06.2020)
3682
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие на улице в Пекине
Прохожие на улице в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Прохожие на улице в Пекине
ПЕКИН, 14 июн — РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 57 новых случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы девять бессимптомных носителей, выздоровели два пациента, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Из 57 новых случаев 38 локальные (36 — в Пекине, два — в провинции Ляонин), 19 — ввозные (17 — в провинции Гуандун, по одному в Шанхае и Чунцине).
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Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 83 132 случая коронавирусной инфекции, 78 369 человек выздоровели, 129 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 1827 , выздоровели 1744 человека.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены девять таких случаев, из карантина выпустили двух человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 103 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Врач рассказал о сроках восстановления легких после COVID-19Легким людей, переболевших COVID-19, может быть нанесен серьезный урон. В чем он выражается и как проходит процесс регенерации, объяснил в интервью радио Sputnik пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии выявили 1109 случаев заражения (четыре человека умерли, 1061 выздоровел), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 431 вылечился).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛяонинГуандунКитайУханьВ мире
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