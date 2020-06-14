Врачи рассказали, как избежать вреда от тополиного пуха

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Отказ от тонального крема и туши для ресниц, регулярная влажная уборка, замена контактных линз на очки в период распространения тополиного пуха, переносящего аллергены от других растений, помогут избежать раздражительных реакций, рассказали РИА Новости врачи-аллергологи.

"Если мы говорим о женщинах, то им не нужно пользоваться тональными кремами в это время, потому что к лицу будут прилипать и пыль, и пух. И, соответственно, будет раздражительная реакция. Также не стоит красить ресницы, потому что пух будет прилипать к ресницам и также раздражать слизистую. (Нужно – ред.) носить очки, можно солнечные, можно обычные без диоптрий – они будут защищать глаза от пуха", - сказала РИА Новости дерматолог, доцент кафедры кожных болезней МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Смирнова.

Тем, кто носит контактные линзы, эксперт советует в этот период отказаться от них, потому что при попадании пуха под линзу может произойти раздражение слизистой глаза и возникнуть болезненные ощущения, от которых сложно избавиться. Кроме того, Смирнова рекомендует не выходить на улицу с 11.00 до 18.00, потому что именно в это время пух летает наиболее интенсивно. Причем в теплую погоду, по словам дерматолога, концентрация пыльцы намного больше, чем в дождливую – тогда количество раздражающих частиц в воздухе значительно снижается.

"Для того чтобы облегчить симптомы аллергии, необходимо как можно чаще проводить в доме влажную уборку, мыться в душе каждый день и менять одежду. Во время сухой жаркой погоды держите закрытыми окна и двери и старайтесь воздерживаться от прогулок", - советует врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Наталья Карташова.

Однако эксперт предупреждает, что проветривать квартиру необходимо только после дождя, вечером и в безветренную погоду. При этом дома стоит использовать воздухоочиститель, который удаляет из частицы пыльцы и другие аллергены. В сухие жаркие дни Карташова рекомендует использовать специальные респираторы для носа, которые очищают вдыхаемый воздух.

Транспорт для пыльцы

Аллерголог отмечает, что вопреки существующему мифу об аллергии на тополиный пух, он в действительности не способен проникнуть в дыхательные пути из-за большого размера и не представляет опасности для аллергика. Однако пух является "транспортом" для пыльцы и имеет очень большую площадь захвата, а это, в свою очередь, может стать раздражителем. Такое мнение подтверждает и кандидат медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева.

"Тополиный пух не вызывает аллергию. У тополя аллергенными свойствами обладает пыльца, и пыльца исчезает в воздухе, когда появляется пух, так как к этому времени тополь уже не цветет. Пух может раздражать дыхательные пути механически. Кроме того, существует предположение, что пух может переносить другую пыльцу растений, цветущих в это время - береза, луговые злаковые травы", - сказала Жоголева.

В свою очередь дерматолог Людмила Смирнова отметила, что аллергические реакции также может вызвать уличная пыль и выбросы от машин, которые "цепляет" на себя пух.

Сезонная эстафета

Летом у людей может возникнуть сезонное заболевание – поллиноз, – причиной которого становится аллергическая реакция на пыльцу ветроопыляемых растений, уточняет аллерголог-иммунолог Карташова. Причем частицы этой пыльцы очень мелкие, из-за чего они с легкостью проникают в дыхательные пути.