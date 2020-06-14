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Во Владивостоке в перинатальном центре у роженицы выявили коронавирус
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Во Владивостоке в перинатальном центре у роженицы выявили коронавирус

03:41 14.06.2020 (обновлено: 09:15 14.06.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коронавирусу
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Роженица, у которой коронавирус подтвердился в перинатальном центре Владивостока, при поступлении в медучреждение скрыла контакт с зараженным COVID-19, сообщила РИА Новости главный акушер-гинеколог Приморья, главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева.
По информации руководства медучреждения, в перинатальный центр Владивостока из родильного дома № 3 поступила роженица, которая скрыла свои контакты с зараженным коронавирусом.

"Ранее она (роженица. — Прим. ред.) не соблюдала рекомендованную изоляцию. Информация о положительном результате пациентки поступила уже во время пребывания женщины в перинатальном центре", — сообщила РИА Новости Татьяна Курлеева.

Она добавила, что "незамедлительно были предприняты все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия".
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"Пациентка и находившаяся с ней в контакте женщина изолированы. В настоящее время перинатальный центр осуществляет прием и выписку пациентов в штатном режиме. Вопрос о закрытии перинатального центра не стоит", — уточнила собеседница агентства.
В министерстве здравоохранения региона РИА Новости уточнили, что проводится внутренняя служебная проверка.
Ранее власти региона сообщали, что в Приморье за последние два дня коронавирусом заразились 178 человек.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля — масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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