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Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП
2020-06-14T07:33
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
михаил леонтьев
владимир высоцкий (автор песен)
общество
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Как раз таки моральные уроды те кто оправдывает Евремова...Теперь одним таким стало больше..Спасибо Миша теперь я знаю как и к тебе нужно относится...
537
Живет на деньги таких же работяг, присвоенные олигархами, но считает этих работяг может даже хорошими. В отличие от безусловно хорошего наркомана, пьяницы и дебошира.
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60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, михаил леонтьев, владимир высоцкий (автор песен), общество, происшествия

Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП

03:08 14.06.2020 (обновлено: 07:33 14.06.2020)
94250
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМихаил Леонтьев
Михаил Леонтьев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Михаил Леонтьев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Телеведущий Михаил Леонтьев в эфире программы "Формула смысла" на радиостанции "Вести ФМ" раскритиковал нападки на актера Михаила Ефремова за смертельное ДТП, которое он учинил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, назвав критикующих "моральными уродами".
"Меня просто безумно тяготит, поражает то, как это все переживается социумом. <...> Я совершенно не вижу никакой нормальной этики, культуры переживания горя. Это же горе, просто горе. <...> Что мы делаем, я не понимаю? Это ужасно, конечно. Ужасная гибель, по-моему, очень хорошего человека (по фотографии могу только судить) Сергея Захарова. Ужасно то, что Мишка (Ефремов. — Прим. ред.) делал, конечно, ужасно, но какой он убийца? <…> Он вообще не соображал, что он делал на самом деле", — сказал Леонтьев.
Он добавил, что не понимает, "что делается" с людьми, которые критикуют Ефремова.
"Я прокуратуру понимаю, она надзором занимается. Что же вы все в прокуратуре-то, а? Что же за люди-то такие? Что это такое вообще творится? Это какая-то языческая вакханалия: сакральная жертва им нужна. Вот заколем публично, возвопим и будет все в порядке. <…> Всем плевать — на Мишку плевать, на Захарова Сергея — плевать всем, никого это не касается, никому они не нужны. Это просто картина какого-то массового мародерства", — посетовал телеведущий.
Певица Любовь Успенская
13 июня, 20:32
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Леонтьев также предположил, как бы критикующие Ефремова отреагировали на такой же инцидент, если бы его учинил поэт Владимир Высоцкий.
"Вы прекратите это. Помолчите хотя бы. Ну, горе это. А если бы Владимир Семенович Высоцкий такое сделал. Ведь мог бы на своем мерседесе, единственном в Москве. Давайте мы Высоцкого сотрем? Вы что делаете? Уроды. Моральные уроды", — заключил он.
В понедельник Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Заведено уголовное дело. Накануне Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. При этом их адвокат позже заявил, что родственники Захарова отказались от материальных компенсаций и намерены добиваться справедливого суда.
Актер Михаил Ефремов выступил с обращением после ДТП
13 июня, 03:52
Михаил Ефремов выступил с видеообращением
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Обсудить 185
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМихаил ЛеонтьевВладимир Высоцкий (автор песен)ОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Как раз таки моральные уроды те кто оправдывает Евремова...Теперь одним таким стало больше..Спасибо Миша теперь я знаю как и к тебе нужно относится...
14 июня, 03:25
ГНГерой Нашего Времени
496111038
Живет на деньги таких же работяг, присвоенные олигархами, но считает этих работяг может даже хорошими. В отличие от безусловно хорошего наркомана, пьяницы и дебошира.
14 июня, 04:59
ЛКЛысый Кучерявый
275315014
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