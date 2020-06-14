Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Телеведущий Телеведущий Михаил Леонтьев в эфире программы "Формула смысла" на радиостанции "Вести ФМ" раскритиковал нападки на актера Михаила Ефремова за смертельное ДТП, которое он учинил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, назвав критикующих "моральными уродами".

"Меня просто безумно тяготит, поражает то, как это все переживается социумом. <...> Я совершенно не вижу никакой нормальной этики, культуры переживания горя. Это же горе, просто горе. <...> Что мы делаем, я не понимаю? Это ужасно, конечно. Ужасная гибель, по-моему, очень хорошего человека (по фотографии могу только судить) Сергея Захарова . Ужасно то, что Мишка (Ефремов. — Прим. ред.) делал, конечно, ужасно, но какой он убийца? <…> Он вообще не соображал, что он делал на самом деле", — сказал Леонтьев.

Он добавил, что не понимает, "что делается" с людьми, которые критикуют Ефремова.

"Я прокуратуру понимаю, она надзором занимается. Что же вы все в прокуратуре-то, а? Что же за люди-то такие? Что это такое вообще творится? Это какая-то языческая вакханалия: сакральная жертва им нужна. Вот заколем публично, возвопим и будет все в порядке. <…> Всем плевать — на Мишку плевать, на Захарова Сергея — плевать всем, никого это не касается, никому они не нужны. Это просто картина какого-то массового мародерства", — посетовал телеведущий.

Леонтьев также предположил, как бы критикующие Ефремова отреагировали на такой же инцидент, если бы его учинил поэт Владимир Высоцкий

"Вы прекратите это. Помолчите хотя бы. Ну, горе это. А если бы Владимир Семенович Высоцкий такое сделал. Ведь мог бы на своем мерседесе, единственном в Москве. Давайте мы Высоцкого сотрем? Вы что делаете? Уроды. Моральные уроды", — заключил он.

В понедельник Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве , выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.