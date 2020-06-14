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У берегов Камчатки перевернулся катер
2020-06-14T14:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия

У берегов Камчатки перевернулся катер

02:42 14.06.2020 (обновлено: 14:12 14.06.2020)
3784
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпасатели во время поисковых работ
Спасатели во время поисковых работ
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Спасатели во время поисковых работ. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. У берегов Камчатского края перевернулся катер, спасатели ищут четырех пропавших, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
О происшествии стало известно в ночь на воскресенье. По данным ведомства, катер с четырьмя людьми на борту доставлял груз к другому судну.

"На Камчатке спасатели приступили к поискам мужчин, которые перевернулись в Авачинской бухте.<...> Во время плавания, по невыясненным обстоятельствам, все мужчины пропали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что катер обнаружили ориентировочно в 40 километрах от берега. Его буксируют в Петропавловск-Камчатский.
В поисках задействован буксир "Капитан Мишин". На месте работает следственная группа от полиции.
СК России возбудил уголовное дело по статье 263 УК ("Нарушение правил безопасности движения морского транспорта").
Скорая помощь
19 апреля, 11:35
В Свердловской области двое мужчин перевернулись на моторной лодке
3123978
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПроисшествия
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