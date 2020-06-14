https://ria.ru/20200614/1572898405.html
У берегов Камчатки перевернулся катер
2020-06-14T02:42
2020-06-14T14:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
У берегов Камчатского края
перевернулся катер, спасатели ищут четырех пропавших, сообщается на сайте регионального главка МЧС
.
О происшествии стало известно в ночь на воскресенье. По данным ведомства, катер с четырьмя людьми на борту доставлял груз к другому судну.
"На Камчатке спасатели приступили к поискам мужчин, которые перевернулись в Авачинской бухте.<...> Во время плавания, по невыясненным обстоятельствам, все мужчины пропали", — говорится в сообщении.
Отмечается, что катер обнаружили ориентировочно в 40 километрах от берега. Его буксируют в Петропавловск-Камчатский.
В поисках задействован буксир "Капитан Мишин". На месте работает следственная группа от полиции.
СК России возбудил уголовное дело по статье 263 УК ("Нарушение правил безопасности движения морского транспорта").