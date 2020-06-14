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Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита
2020-06-14T02:21
банки
общество
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банки, общество, экономика

Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита

02:21 14.06.2020
25119
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОформление кредита в отделении банка
Оформление кредита в отделении банка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО. Но главное – это положительная кредитная история, о которой нужно заботиться заблаговременно, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.
"Во многом вероятность одобрения кредита будет зависеть от того, насколько аккуратно и вовремя заемщик платит кредиты в прошлом. Перед подачей заявки на новый заем стоит узнать кредитную историю в специализированных бюро (один раз в году это можно сделать бесплатно), попутно нужно проверить, все ли данные верны и в случае обнаружения ошибок — написать заявление с просьбой об их исправлении. Однако сделать это не так-то просто, поэтому кредитную историю важно беречь с первого кредита, чтобы не потерять доверие финансовых организаций", — советует он.
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Сообщать банку ложную информацию о месте работы и уровне доходов — тоже не стоит, так как эти данные проверяются в первую очередь. Также сотрудники проверят потенциального клиента в соцсетях, на форумах и собственных страницах — лучше не оставлять комментариев о мошенничестве и не публиковать снимки с шумных вечеринок.
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