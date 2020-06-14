Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита

"Во многом вероятность одобрения кредита будет зависеть от того, насколько аккуратно и вовремя заемщик платит кредиты в прошлом. Перед подачей заявки на новый заем стоит узнать кредитную историю в специализированных бюро (один раз в году это можно сделать бесплатно), попутно нужно проверить, все ли данные верны и в случае обнаружения ошибок — написать заявление с просьбой об их исправлении. Однако сделать это не так-то просто, поэтому кредитную историю важно беречь с первого кредита, чтобы не потерять доверие финансовых организаций", — советует он.