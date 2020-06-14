В Нигерии более 60 человек погибли из-за атак боевиков

Боевики, вооруженные тяжелыми видами оружия, в том числе гранатометами, убили по меньшей мере 20 военных и более 40 гражданских лиц. Нападения произошли в районах Монгуно и Нганзай в штате Борно. По словам очевидцев, сотни жителей пострадали.