https://ria.ru/20200614/1572898192.html
В Нигерии более 60 человек погибли из-за атак боевиков
2020-06-14T02:00
2020-06-14T02:00
боко харам
камерун
чад
нигер
нигерия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Более 60 человек погибли в результате двух нападений боевиков на северо-востоке Нигерии
в субботу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей.
Боевики, вооруженные тяжелыми видами оружия, в том числе гранатометами, убили по меньшей мере 20 военных и более 40 гражданских лиц. Нападения произошли в районах Монгуно и Нганзай в штате Борно. По словам очевидцев, сотни жителей пострадали.
Отмечается также, что боевики подожгли полицейский участок и центр гуманитарной помощи ООН
.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам
"*, также известная как "Западноафриканская провинция Исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер
, Камерун
и Чад
.
*Террористическая организация, запрещенная в России.