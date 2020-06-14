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В Нигерии более 60 человек погибли из-за атак боевиков
2020-06-14T02:00
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В Нигерии более 60 человек погибли из-за атак боевиков

02:00 14.06.2020
450
© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии
© AP Photo / Ben Curtis
Военные и полиция Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 60 человек погибли в результате двух нападений боевиков на северо-востоке Нигерии в субботу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей.
Боевики, вооруженные тяжелыми видами оружия, в том числе гранатометами, убили по меньшей мере 20 военных и более 40 гражданских лиц. Нападения произошли в районах Монгуно и Нганзай в штате Борно. По словам очевидцев, сотни жителей пострадали.
Отмечается также, что боевики подожгли полицейский участок и центр гуманитарной помощи ООН.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам"*, также известная как "Западноафриканская провинция Исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Полиция Нигерии
10 июня, 05:16
СМИ: в Нигерии 69 человек погибли при нападении боевиков
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Боко ХарамКамерунЧадНигерНигерияВ мире
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