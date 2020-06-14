https://ria.ru/20200614/1572898103.html
В Лондоне задержали более ста человек в ходе беспорядков
2020-06-14T01:55
2020-06-14T01:55
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
скотленд-ярд
великобритания
лондон
в мире
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, скотленд-ярд, великобритания, лондон, в мире
ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Мария Табак. Более ста человек задержаны во время протестов в центре Лондона, объявил в субботу вечером Скотланд-Ярд.
"По данным на 21.00 (23.00 мск), более ста человек были задержаны во время сегодняшних протестов за такие правонарушения, как нарушение правопорядка, беспорядки с применением насилия, нападение на офицеров полиции, владение оружием, владение наркотиками класса A и пьяные беспорядки", - говорится в сообщении полиции Лондона в Twitter.
Движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM) планировало провести в субботу, 13 июня, в Лондоне очередной - уже четвертый по счету - митинг, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена. Футбольные болельщики и сторонники правых политических взглядов, тем не менее, прибыли в центр британской столицы. Свою акцию протеста, хоть и относительно небольшую, провели и сторонники BLM.
Днем во время акции протеста некоторые из собравшихся праворадикалов стали закидывать полицейских бутылками и банками из-под алкогольных напитков. Стычки с полицией и драки продолжились и по завершении митингов.