В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 850 тысяч человек

По данным Минздрава, число случаев COVID-19 в Бразилии достигло 850 514, за все время скончались 42 720 пациентов с коронавирусом.

Ученый рассказал, в чем сложность создания вакцины от COVID-19

Ученый рассказал, в чем сложность создания вакцины от COVID-19

За последние 24 часа зафиксированы 21 704 новых заражения и 892 летальных исхода. Смертность составляет пять процентов. Днем ранее сообщалось о почти 26 тысячах новых заразившихся и 909 смертях.