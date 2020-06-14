В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 850 тысяч человек

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 850 тысяч, скончались свыше 42 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным Минздрава, число случаев COVID-19 в Бразилии достигло 850 514, за все время скончались 42 720 пациентов с коронавирусом.
За последние 24 часа зафиксированы 21 704 новых заражения и 892 летальных исхода. Смертность составляет пять процентов. Днем ранее сообщалось о почти 26 тысячах новых заразившихся и 909 смертях.
Отмечается, что выздоровели 379 245 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
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