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В США признали использование перцового газа в разгоне акции у Белого дома
2020-06-14T00:48
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
вашингтон (город)
сша
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, вашингтон (город), сша, в мире

В США признали использование перцового газа в разгоне акции у Белого дома

00:48 14.06.2020
469
© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Секретная служба США в субботу признала, что использовала перцовый спрей при разгоне митинга у Белого дома 1 июня.
В специальном заявлении служба напоминает, что изначально у нее не было данных об использовании спрея или газа при разгоне митинга, о чем 5 июня было сделано соответствующее заявление.
"В ходе дальнейшего разбирательства Секретная служба США установила, что сотрудник ведомства использовал перцовый газ 1 июня при попытке обезопасить район вокруг Лафайет сквера. Сотрудник… использовал перцовый спрей в отношении агрессивного лица", - говорится в сообщении ведомства.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВашингтон (город)СШАВ мире
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