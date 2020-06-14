Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллиона, сообщает ВОЗ

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 7,5 миллиона, свыше 423 тысяч человек умерли, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 7 553 182, скончались 423 349 пациентов с коронавирусом.
За последние сутки в мире выявили 142 672 новых случая заражения COVID-19 и 5 055 летальных исходов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.