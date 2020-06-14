В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца

Как сообщает полиция штата со ссылкой на появившееся в социальных сетях видео, 27-летний темнокожий мужчина Рэйшард Брукс был застрелен полицейским в пятницу вечером. В правоохранительные органы поступила жалоба на спящего в автомобиле на парковке у кафе человека. Во время конфликта с полицейскими после проведения теста на алкогольное опьянение, который показал положительный результат, мужчина выхватил электрошоковое оружие сотрудника полиции и пытался бежать, после чего полицейский выстрелил в него. Брукс скончался в больнице после операции.