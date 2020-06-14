Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200614/1572897594.html
В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
2020-06-14T00:33
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
джорджия
атланта
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572449673_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_4c9cc32ff56b6fffe81d676f20528b15.jpg
https://ria.ru/20200612/1572868204.html
Ещё один золотой гроб, ещё один национальный герой. Продолжай, Америка, не тормози!
11
джорджия
атланта
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
8860
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572449673_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_4c9cc32ff56b6fffe81d676f20528b15.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572449673_273:0:3004:2048_1200x0_80_0_0_dfc0f149e4bd0a8b0b35e985f58d82c5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572449673_614:0:2662:2048_1200x0_80_0_0_8dbf3ea8ef031861147e8bee6fdda3fa.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, джорджия, атланта, сша, в мире

В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца

00:33 14.06.2020
8860
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкПротесты в США
Протесты в США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Протесты в США. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Акции протеста, в ходе которых участники призывали уволить главу городской полиции из-за убийства афроамериканца сотрудником правоохранительных органов, прошли в американском городе Атланта, штат Джорджия, сообщает газета Washington Post.
Как сообщает полиция штата со ссылкой на появившееся в социальных сетях видео, 27-летний темнокожий мужчина Рэйшард Брукс был застрелен полицейским в пятницу вечером. В правоохранительные органы поступила жалоба на спящего в автомобиле на парковке у кафе человека. Во время конфликта с полицейскими после проведения теста на алкогольное опьянение, который показал положительный результат, мужчина выхватил электрошоковое оружие сотрудника полиции и пытался бежать, после чего полицейский выстрелил в него. Брукс скончался в больнице после операции.
Бюро расследований полиции Джорджии изучает произошедшее.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
12 июня, 20:41
В Нью-Йорке ввели уголовное наказание за удушающие приемы при задержании
466341108
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДжорджияАтлантаСШАВ мире
Популярные комментарии
Ещё один золотой гроб, ещё один национальный герой. Продолжай, Америка, не тормози!
14 июня, 04:08
АНДРЕЙ КОННИН
1010000
Рекомендуем
Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста в США
В Атланте подожгли кафе, у которого полицейский выстрелил в темнокожего
Скорая помощь в КНР
В Китае по меньшей мере 18 человек погибли при взрыве автоцистерны
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Пожарная машина на месте ликвидации пожара на газораспределительной станции в Казани. Стоп-кадр видео
В Казани потушили пожар на газохранилище
Сотрудники полиции и Национальной гвардии в США
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Протестующие в США
В США протестующие снесли бюст рабовладельца и сбросили его в реку
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат рассказал, почему семья Захарова не приняла извинения Ефремова
Президент США Дональд Трамп после окончания брифинга
Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от "чужих войн"
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Путин впервые прокомментировал события в США
Карты национальной платежной системы Мир
Закон об отмене "банковского роуминга" вступил в силу
Спасатели во время поисковых работ
У берегов Камчатки перевернулся катер
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
В США признали использование перцового газа в разгоне акции у Белого дома
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев усомнился, что Ефремов не нарушил закон, записывая обращение
Российский подводный беспилотник Витязь-Д впервые достиг дна Марианской впадины
США пытались следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
21:51Число случаев коронавируса в мире превысило 7,6 миллиона
Лента новостейМолния