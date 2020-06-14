В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Акции протеста, в ходе которых участники призывали уволить главу городской полиции из-за убийства афроамериканца сотрудником правоохранительных органов, прошли в американском городе Атланта, штат Джорджия, сообщает газета Washington Post.
Как сообщает полиция штата со ссылкой на появившееся в социальных сетях видео, 27-летний темнокожий мужчина Рэйшард Брукс был застрелен полицейским в пятницу вечером. В правоохранительные органы поступила жалоба на спящего в автомобиле на парковке у кафе человека. Во время конфликта с полицейскими после проведения теста на алкогольное опьянение, который показал положительный результат, мужчина выхватил электрошоковое оружие сотрудника полиции и пытался бежать, после чего полицейский выстрелил в него. Брукс скончался в больнице после операции.
Бюро расследований полиции Джорджии изучает произошедшее.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.