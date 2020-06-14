https://ria.ru/20200614/1572897531.html
В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
2020-06-14T00:24
2020-06-14T00:24
парад победы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150017/98/1500179843_0:320:3071:2047_1200x0_80_0_0_9f0a56fb5912457e2f4009003d7750e6.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200613/1572894952.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200613/1572888762.html
москва
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200614/1572897531.html?chat_room_id=1572897531
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150017/98/1500179843_0:320:3071:2047_1200x0_80_0_0_9f0a56fb5912457e2f4009003d7750e6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150017/98/1500179843_111:0:2840:2047_1200x0_80_0_0_7610f03424a2b59b18c08209ae48318b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150017/98/1500179843_452:0:2499:2047_1200x0_80_0_0_98e9121e00660137b5fe37b3c7576776.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
парад победы, москва, общество
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Движение в центре столицы РФ будет ограничено вечером 14 июня из-за репетиции Парада Победы
, водителей просят отказаться от поездок.
В связи с тренировкой с механиками-водителями в рамках подготовки к Параду Победы с 21:00 до окончания мероприятия будет ограничено движение на столичных дорогах.
Перекроют участки Тверской улицы от Моховой улицы до Тверского бульвара, Тверской улицы от Большой Бронной улицы до Большой Садовой. Кроме того, перекрыт будет участок 1-й Тверской-Ямской от Большой Садовой улицы до улицы Гашека и участок Оружейного переулка, д. 3 стр.1 до Тверской улицы.
Также полное перекрытие будет на улице Моховой от улицы Воздвиженка до Тверской улицы, улицы Охотный ряд от Тверской до Большой Дмитровки и Никитской улицы от Моховой улицы до Романова переулка.
Возможно кратковременное перекрытие Тверского бульвара, Страстного бульвара и Большого Путинковского переулка.
Парад Победы на Красной площади в Москве
в мае 2020 года из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.