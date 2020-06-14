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В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
2020-06-14T00:24
парад победы
москва
общество
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парад победы, москва, общество

В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы

00:24 14.06.2020
73
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Тверской улице в Москве
Автомобильное движение на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Автомобильное движение на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Движение в центре столицы РФ будет ограничено вечером 14 июня из-за репетиции Парада Победы, водителей просят отказаться от поездок.
В связи с тренировкой с механиками-водителями в рамках подготовки к Параду Победы с 21:00 до окончания мероприятия будет ограничено движение на столичных дорогах.
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Перекроют участки Тверской улицы от Моховой улицы до Тверского бульвара, Тверской улицы от Большой Бронной улицы до Большой Садовой. Кроме того, перекрыт будет участок 1-й Тверской-Ямской от Большой Садовой улицы до улицы Гашека и участок Оружейного переулка, д. 3 стр.1 до Тверской улицы.
Также полное перекрытие будет на улице Моховой от улицы Воздвиженка до Тверской улицы, улицы Охотный ряд от Тверской до Большой Дмитровки и Никитской улицы от Моховой улицы до Романова переулка.
Возможно кратковременное перекрытие Тверского бульвара, Страстного бульвара и Большого Путинковского переулка.
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 года из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.
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00:55Юрист заявил, что обращение Ефремова может негативно повлиять на ход дела
00:48В США признали использование перцового газа в разгоне акции у Белого дома
00:35Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллиона, сообщает ВОЗ
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
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