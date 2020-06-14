В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы

Автомобильное движение на Тверской улице в Москве. Архивное фото

Автомобильное движение на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Движение в центре столицы РФ будет ограничено вечером 14 июня из-за репетиции Движение в центре столицы РФ будет ограничено вечером 14 июня из-за репетиции Парада Победы , водителей просят отказаться от поездок.

В связи с тренировкой с механиками-водителями в рамках подготовки к Параду Победы с 21:00 до окончания мероприятия будет ограничено движение на столичных дорогах.

Перекроют участки Тверской улицы от Моховой улицы до Тверского бульвара, Тверской улицы от Большой Бронной улицы до Большой Садовой. Кроме того, перекрыт будет участок 1-й Тверской-Ямской от Большой Садовой улицы до улицы Гашека и участок Оружейного переулка, д. 3 стр.1 до Тверской улицы.

Также полное перекрытие будет на улице Моховой от улицы Воздвиженка до Тверской улицы, улицы Охотный ряд от Тверской до Большой Дмитровки и Никитской улицы от Моховой улицы до Романова переулка.

Возможно кратковременное перекрытие Тверского бульвара, Страстного бульвара и Большого Путинковского переулка.