Школьник и полицейский спасли женщину из пожара

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Свердловской области школьник Ильяс Ахматгалиев заметил дым из окон в одном из домов в городе Ревде. Он позвал на помощь, и инспектор ДПС Андрей Шипицын совместно с сотрудником Росгвардии незамедлительно среагировали.

Пожилая женщина, у которой произошел пожар, не могла выйти из квартиры, так как у нее не было ключей. Мальчик забрался к ней через окно и начал своими силами тушить пожар, но понял, что может не справиться. Тогда он стал кричать прохожим, его услышали находящиеся неподалеку сотрудники полиции и Росгвардии.