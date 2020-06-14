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Школьник и полицейский спасли женщину из пожара
2020-06-14T15:07
хорошие новости
хорошие новости
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
свердловская область
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хорошие новости, министерство внутренних дел рф (мвд россии), свердловская область

Школьник и полицейский спасли женщину из пожара

08:00 14.06.2020 (обновлено: 15:07 14.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоОкна жилого дома
Окна жилого дома
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Свердловской области школьник Ильяс Ахматгалиев заметил дым из окон в одном из домов в городе Ревде. Он позвал на помощь, и инспектор ДПС Андрей Шипицын совместно с сотрудником Росгвардии незамедлительно среагировали.

"Благодаря грамотным действиям и неравнодушию 15-летнего подростка и двух сотрудников правоохранительных органов удалось спасти человека, а также вовремя обнаружить и ликвидировать возгорание", — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пожилая женщина, у которой произошел пожар, не могла выйти из квартиры, так как у нее не было ключей. Мальчик забрался к ней через окно и начал своими силами тушить пожар, но понял, что может не справиться. Тогда он стал кричать прохожим, его услышали находящиеся неподалеку сотрудники полиции и Росгвардии.
Подоспевшие Андрей Шипицын и Дмитрий Павлов совместными усилиями вызволили женщину из дома на улице Спартака и стали тушить огонь. Пенсионерка не пострадала, в настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
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Хорошие новостиХорошие новостиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Свердловская область
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