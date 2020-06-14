Технопарк "Мосгормаш" подготовил две смены летнего онлайн-лагеря

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Детский технопарк "Мосгормаш" проведет две смены летнего онлайн-лагеря: "Технологическое предпринимательство" и "Технологии и инновации". Уроки рассчитаны на школьников и студентов колледжей в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает mos.ru.

Напомним, что первая онлайн-смена, по направлению "Технологическое предпринимательство", будет проходить с 29 июня по 3 июля. К участию приглашаются старшеклассники, которые интересуются инженерным творчеством и планируют создавать инновационные стартапы и технологические продукты. Им расскажут о принципах работы современных технологичных компаний, также они смогут пообщаться с предпринимателями, пройти командные квесты и викторины, поработать с наставником, выработать идеи для собственных бизнес-проектов.

"Цифровая трансформация и роботизация производственных и экономических процессов постепенно меняет запросы работодателей в отношении будущих сотрудников. Детские технопарки Москвы выступают площадками, где учащиеся могут получить востребованные знания и навыки и заложить основу для дальнейшего профессионального образования. Смены, посвященные инновациям и технологическому предпринимательству, позволят подросткам познакомиться со сложными темами в развлекательном формате", — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

С 6 по 10 июля будет проходить вторая смена — "Технологии и инновации", где участникам расскажут, как современные технологии влияют на развитие человечества и с чего можно начать освоение области инноваций. В программе лекции, викторины, онлайн-экскурсии, работа в группах, разработка прототипов инновационных продуктов. В лаборатории-мастерской ученики смогут заняться личными проектами.