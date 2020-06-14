Писатель Рик Риордан раскритиковал фильмы о герое его книг Перси Джексоне

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Автор книг о Перси Джексоне Рик Риордан раскритиковал фильмы о герое его книг, выходившие в 2010 и 2013 годах, . Автор книг о Перси Джексоне Рик Риордан раскритиковал фильмы о герое его книг, выходившие в 2010 и 2013 годах, сообщает Premiere.

Речь идет о лентах "Перси Джексон и Похититель молний" и "Перси Джексон и Море чудовищ". Публика встретила их благосклонно, но фанаты восприняли в штыки. Автор полностью с ними согласен.

"Это, конечно, ошибка. Нужно было весь фильм подвергнуть цензуре. И оставить два часа темного экрана", — ответил он в твиттере пользователю, который жаловался на то, что из "Похитителя молний" убрали одну из сцен.

"Для вас это развлечение на два часа, а для меня — работа всей жизни, которую отправили в мясорубку, хотя я просил этого не делать. Но мы это исправим", — пообещал Риордан.

© Fox 2000 Pictures/Second Line Stages (2013) Кадр из фильма "Перси Джексон и Море чудовищ" © Fox 2000 Pictures/Second Line Stages (2013) Кадр из фильма "Перси Джексон и Море чудовищ"

В мае он объявил в соцсетях о том, что студия Disney снимет сериал по мотивам его произведений. Автор примет участие к проекте в качестве продюсера.