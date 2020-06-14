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Клава Кока и Niletto выпустили совместный трек "Краш"
2020-06-14T09:48
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музыка, новости культуры, youtube

Клава Кока и Niletto выпустили совместный трек "Краш"

00:49 14.06.2020 (обновлено: 09:48 14.06.2020)
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Певица и видеоблогер Клава Кока представила в Сети трек "Краш", записанный с музыкантом Niletto (Данил Прытков), и опубликовала на YouTube лирик-видео на него в стиле видеоигры.

"От любви до ненависти небольшая дистанция. Отношения и чувства — опасная штука. Никогда не знаешь, когда пройдет влюбленность и начнется стадия краш!"— говорится в описании этой работы.

По словам Клавы Коки, которая стала одним из автором слов и музыки вместе с Nietto, Тимофеем Доценко, SashaDoutra и Константином Кокшаровым, изначально она не планировала исполнять эту песню в дуэте, но потом передумала.

"Когда я записала припев, я прямо услышала на этом треке Даню Niletto. Следила за его творчеством со времен проекта "Песни на ТНТ", очень зацепила его "Куртка на двоих", так еще и тот факт, что мы земляки — оба из Екатеринбурга. Дане очень понравился трек, он сказал, что "в ней схожий дух с "Любимкой" и быстренько придумал свой куплет. Так мы и записали эту бомбу, от которой просто взрываемся в танце", — рассказала Кока.

В инстаграме исполнительница предложила зрителям разгадать пасхалки, которые она и Niletto спрятали в ролике. Многие зрители сразу заметили в одном из кадров адресную табличку с записью "ул. Кридовская, 58" — это явная отсылка к Егору Криду и его последнему альбому "58".
Трек "Краш" можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.
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