Клава Кока и Niletto выпустили совместный трек "Краш"

"Когда я записала припев, я прямо услышала на этом треке Даню Niletto. Следила за его творчеством со времен проекта "Песни на ТНТ", очень зацепила его "Куртка на двоих", так еще и тот факт, что мы земляки — оба из Екатеринбурга. Дане очень понравился трек, он сказал, что "в ней схожий дух с "Любимкой" и быстренько придумал свой куплет. Так мы и записали эту бомбу, от которой просто взрываемся в танце", — рассказала Кока.