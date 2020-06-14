Клава Кока и Niletto выпустили совместный трек "Краш"

МОСКВА, 14 июн —РИА Новости. Певица и видеоблогер Клава Кока представила в Сети трек "Краш", записанный с музыкантом Niletto (Данил Прытков), и опубликовала на YouTube лирик-видео на него в стиле видеоигры.
"От любви до ненависти небольшая дистанция. Отношения и чувства — опасная штука. Никогда не знаешь, когда пройдет влюбленность и начнется стадия краш!"— говорится в описании этой работы.
По словам Клавы Коки, которая стала одним из автором слов и музыки вместе с Nietto, Тимофеем Доценко, SashaDoutra и Константином Кокшаровым, изначально она не планировала исполнять эту песню в дуэте, но потом передумала.
"Когда я записала припев, я прямо услышала на этом треке Даню Niletto. Следила за его творчеством со времен проекта "Песни на ТНТ", очень зацепила его "Куртка на двоих", так еще и тот факт, что мы земляки — оба из Екатеринбурга. Дане очень понравился трек, он сказал, что "в ней схожий дух с "Любимкой" и быстренько придумал свой куплет. Так мы и записали эту бомбу, от которой просто взрываемся в танце", — рассказала Кока.
В инстаграме исполнительница предложила зрителям разгадать пасхалки, которые она и Niletto спрятали в ролике. Многие зрители сразу заметили в одном из кадров адресную табличку с записью "ул. Кридовская, 58" — это явная отсылка к Егору Криду и его последнему альбому "58".
Трек "Краш" можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.