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В Стокгольме откроется музей диджея Авичи
2020-06-14T03:02
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стокгольм (город), стиль жизни, музыка, новости культуры, музеи, лос-анджелес

В Стокгольме откроется музей диджея Авичи

03:02 14.06.2020
2593
© REUTERS / Lucy NicholsonШведский диджей Авичи
Шведский диджей Авичи
© REUTERS / Lucy Nicholson
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В 2021 году в шведской столице откроется музей в память о диджее, продюсере, композиторе и авторе песен Авичи, сообщает Variety.
Исполнитель, которого на самом деле звали Тим Берглинг, покончил жизнь самоубийством в 2018 году. Он запомнился такими хитами, как "Wake Me Up" и "Levels".
Музей будет называться Avicii Experience. Он расскажет о становлении музыканта от любительского уровня до мирового успеха и работе в студии в Лос-Анджелесе.
Авторы проекта обещают посетителям возможность погрузиться в творческий процесс диджея с помощью фотографий, которые ранее нигде не публиковались, видео и музыки, включая невыпущенные треки.
"Тим был музыкальным гением. Абсолютно безграничным и невероятно активным в творчестве. У него была способность объединять людей при помощи музыки", — говорится в заявлении организаторов.
Основатель группы Chic Найл Роджерс, который работал с Авичи, назвал его одним из величайших диджеев всех времен: "Он был одним из лучших авторов, с которым мне доводилось сотрудничать. Мы могли работать по 24 часа в сутки, и идеи мелодий у него не иссякали".
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КультураСтокгольм (город)Стиль жизниМузыкаНовости культурыМузеиЛос-Анджелес
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