В Стокгольме откроется музей диджея Авичи

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В 2021 году в шведской столице откроется музей в память о диджее, продюсере, композиторе и авторе песен Авичи, В 2021 году в шведской столице откроется музей в память о диджее, продюсере, композиторе и авторе песен Авичи, сообщает Variety.

Исполнитель, которого на самом деле звали Тим Берглинг, покончил жизнь самоубийством в 2018 году. Он запомнился такими хитами, как "Wake Me Up" и "Levels".

Музей будет называться Avicii Experience. Он расскажет о становлении музыканта от любительского уровня до мирового успеха и работе в студии в Лос-Анджелесе.

Авторы проекта обещают посетителям возможность погрузиться в творческий процесс диджея с помощью фотографий, которые ранее нигде не публиковались, видео и музыки, включая невыпущенные треки.

"Тим был музыкальным гением. Абсолютно безграничным и невероятно активным в творчестве. У него была способность объединять людей при помощи музыки", — говорится в заявлении организаторов.