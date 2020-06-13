Посол рассказал об ожиданиях от переговоров России и США в Вене

ИРКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности в Вене 22 июня будут конструктивными и позволят наметить конкретные шаги для стабилизации в этой сфере, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы рассчитываем, что консультации, которые пройдут под руководством заместителя министра иностранных дел Сергея Алексеевича Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли будут конструктивными, позволят наметить нам конкретные шаги для того, чтобы выправлять ситуацию в стратегической стабильности", - сказал Антонов в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник подтвердил РИА Новости, что межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня.
В понедельник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым о переговорах относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Он уточнил, что на переговоры приглашен также представитель КНР. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник заявила, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.