В Анапе полицейские застрелили при задержании подозреваемого в ограблении

Как сообщает полиция, 11 июня неизвестный в поселке Сукко, угрожая предметом, похожим на пистолет, неудачно пытался ограбить офис одного из финансовых учреждений. Полицейские получили информацию о том, что подозреваемый может находиться в лесном массиве в районе поселка.

"При попытке задержания он попытался скрыться, а потом напасть с ножом на полицейских. Полицейские потребовали у злоумышленника бросить нож, на что он не реагировал. В соответствии с законом "О полиции" было произведено два предупредительных выстрела в воздух, но фигурант свои противоправные действия не прекратил. Сотрудники ДПС были вынуждены произвести выстрелы в сторону нападавшего, причинив ему ранения. Мужчине незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Однако от полученных ранений правонарушитель скончался", — говорится в сообщении.