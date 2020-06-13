https://ria.ru/20200613/1572895005.html
В Анапе полицейские застрелили при задержании подозреваемого в ограблении
2020-06-13T21:00
2020-06-13T23:51
гумвд
анапа
краснодарский край
происшествия
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Не Патриот
Вторая новость об убитом при задержании за очень короткий срок. И сразу в голове мысли роятся - а был ли нож? А были ли предупредительные выстрелы? А почему по ногам не выстрелили и толпой не скрутили? 21-й век на дворе, полицию давно пора снабдить нательными камерами, которые должны вести запись в обязательном порядке.при исполнении. Так будет правильно.
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анапа
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гумвд, анапа, краснодарский край, происшествия
КРАСНОДАР, 13 июн — РИА Новости.
Полиция в Анапе
при задержании застрелила мужчину, который подозревался в разбойном нападении на банк в поселке Сукко, сообщает ГУ МВД
по Краснодарскому краю
.
Как сообщает полиция, 11 июня неизвестный в поселке Сукко, угрожая предметом, похожим на пистолет, неудачно пытался ограбить офис одного из финансовых учреждений. Полицейские получили информацию о том, что подозреваемый может находиться в лесном массиве в районе поселка.
"При попытке задержания он попытался скрыться, а потом напасть с ножом на полицейских. Полицейские потребовали у злоумышленника бросить нож, на что он не реагировал. В соответствии с законом "О полиции" было произведено два предупредительных выстрела в воздух, но фигурант свои противоправные действия не прекратил. Сотрудники ДПС были вынуждены произвести выстрелы в сторону нападавшего, причинив ему ранения. Мужчине незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Однако от полученных ранений правонарушитель скончался", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при подозреваемом были найдены ножны и предмет, похожий на пистолет Макарова.
Личность погибшего установлена, им оказался ранее не судимый житель Иркутской области
1974 года рождения. Собранный материал по факту произошедшего направлен в следственные органы.