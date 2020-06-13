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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572894116.html
В Италии за сутки умерли 55 человек с коронавирусом
2020-06-13T20:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
италия
в мире
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коронавирус covid-19, италия, в мире

В Италии за сутки умерли 55 человек с коронавирусом

20:12 13.06.2020
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© AP Photo / Alessandra TarantinoМедицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме. Архивное фото
РИМ, 13 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 55 и с начала эпидемии достигло 34 301 человека, следует из сводки службы гражданской обороны.
Общая статистика летальных исходов по сравнению с показателями пятницы выросла на 78 – однако в нее вошли 23 случая из столичной области Лацио, которые произошли еще в апреле и мае.
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Накануне служба гражданской обороны сообщила о 56 жертвах эпидемии.
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 346 до 236 651. Накануне рост числа случаев составил 393.
Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 1780 человек, их число достигло 174 865.
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Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 27 485 человек, за сутки это число сократилось на 1512 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1640 человек. Сразу семь областей страны сообщили об отсутствии новых случаев заражения. Число госпитализированных с симптомами опустилось до уровня 8 марта, когда на севере страны были введены крупные ограничения, и достигло 3747. Почти 87% зараженных находятся в условиях домашней изоляции без симптомов или с легкими признаками заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИталияВ мире
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