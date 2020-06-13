В Италии за сутки умерли 55 человек с коронавирусом

Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 27 485 человек, за сутки это число сократилось на 1512 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1640 человек. Сразу семь областей страны сообщили об отсутствии новых случаев заражения. Число госпитализированных с симптомами опустилось до уровня 8 марта, когда на севере страны были введены крупные ограничения, и достигло 3747. Почти 87% зараженных находятся в условиях домашней изоляции без симптомов или с легкими признаками заболевания.