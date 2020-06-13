В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки

ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия, которая проходит на площади Республики в Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия, которая проходит на площади Республики в Париже , передает корреспондент РИА Новости.

Акция началась около 14:30 по местному времени. Участие в ней, по данным СМИ, принимают около десяти тысяч человек. Предполагалось, что пешая колонна двинется в сторону оперы Гарнье, но полицейские кордоны не допустили продвижения процессии.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Примерно через полтора часа люди в черном, преимущественно молодые мужчины, объединились в группу и стали кидать в перекрывших улицу полицейских бутылки, емкости с краской и другой мусор. Толпа сопровождала их провокации криками: "Мы хотим идти, дайте нам дорогу!"

Кроме того, протестующие подожгли на проезжей части кучу мусора, которая продолжает тлеть и источать зловоние. Участок площади то и дело затягивает дым файеров, время от времени раздаются хлопки петард различной силы.

В результате полиция применила слезоточивый газ. Толпа ненадолго отошла от кордона, но как только газ рассеялся, хулиганы вернулись. Некоторые из них пытаются с разбегу разбить витрины магазина сотового оператора Orange.

Волна массовых протестов и беспорядков прокатилась сперва по США , а затем и по другим странам после того, как в Миннеаполисе погиб от рук полиции афроамериканец Джордж Флойд

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Состоялись акции протеста и во Франции . Так, 2 июня на улицы Парижа вышли, по оценкам правоохранителей, около 20 тысяч человек. Некоторые манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.