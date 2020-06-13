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В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки
2020-06-13T21:28
джордж флойд
париж
в мире
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https://ria.ru/20200609/1572642682.html
Газовые гранаты, водометы, рез. пули... где, где всё это у МВД Москвы, во время протестов(акция, шествий, аля митингов)???? п.с. а так можно было? -начальник МВД, Москвы.
87
А хде Автозаки?? Автозаки хде?? Нет?? А что, так бывает??
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джордж флойд, париж, в мире

В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки

17:19 13.06.2020 (обновлено: 21:28 13.06.2020)
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ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия, которая проходит на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась около 14:30 по местному времени. Участие в ней, по данным СМИ, принимают около десяти тысяч человек. Предполагалось, что пешая колонна двинется в сторону оперы Гарнье, но полицейские кордоны не допустили продвижения процессии.
Примерно через полтора часа люди в черном, преимущественно молодые мужчины, объединились в группу и стали кидать в перекрывших улицу полицейских бутылки, емкости с краской и другой мусор. Толпа сопровождала их провокации криками: "Мы хотим идти, дайте нам дорогу!"
Кроме того, протестующие подожгли на проезжей части кучу мусора, которая продолжает тлеть и источать зловоние. Участок площади то и дело затягивает дым файеров, время от времени раздаются хлопки петард различной силы.
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Какой расизм нам не нужен?
В результате полиция применила слезоточивый газ. Толпа ненадолго отошла от кордона, но как только газ рассеялся, хулиганы вернулись. Некоторые из них пытаются с разбегу разбить витрины магазина сотового оператора Orange.
Волна массовых протестов и беспорядков прокатилась сперва по США, а затем и по другим странам после того, как в Миннеаполисе погиб от рук полиции афроамериканец Джордж Флойд.
Состоялись акции протеста и во Франции. Так, 2 июня на улицы Парижа вышли, по оценкам правоохранителей, около 20 тысяч человек. Некоторые манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.
На акциях в Париже вспоминают не только Флойда, но и 24-летнего чернокожего Адаму Траоре, который летом 2016 года умер, когда его везли в отделение полиции после стычки с правоохранителями. Родственники Траоре полагают, что молодого человека убили полицейские. Нынешняя волна протестов вызвана в том числе требованием справедливого расследования причин и обстоятельств его гибели, а также несогласием с назначением повторной медицинской экспертизы.
© РИА НовостиУчастники акции протеста против произвола полиции в Париже
Участники акции протеста против произвола полиции в Париже
1 из 3
Участники акции протеста против произвола полиции в Париже
© РИА Новости
© РИА НовостиУчастники акции протеста против произвола полиции в Париже
Участники акции протеста против произвола полиции в Париже
2 из 3
Участники акции протеста против произвола полиции в Париже
© РИА Новости
© РИА НовостиУчастники акции протеста против произвола полиции в Париже
Участники акции протеста против произвола полиции в Париже
3 из 3
Участники акции протеста против произвола полиции в Париже
© РИА Новости
1 из 3
Участники акции протеста против произвола полиции в Париже
© РИА Новости
2 из 3
Участники акции протеста против произвола полиции в Париже
© РИА Новости
3 из 3
Участники акции протеста против произвола полиции в Париже
© РИА Новости
6011767828
Обсудить 28
Джордж ФлойдПарижВ мире
Популярные комментарии
Газовые гранаты, водометы, рез. пули... где, где всё это у МВД Москвы, во время протестов(акция, шествий, аля митингов)???? п.с. а так можно было? -начальник МВД, Москвы.
13 июня, 17:44
Smoļenskas Bērnus
66300117
А хде Автозаки?? Автозаки хде?? Нет?? А что, так бывает??
13 июня, 17:31
Stas Dremov
19410056
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